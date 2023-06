"Müssen ihn ziehen lassen": Braunschweig verliert "Fan" Benkovic

Eintracht Braunschweig kann den ausgeliehenen Innenverteidiger Filip Benkovic nicht halten. Die Niedersachsen verlieren somit einen Leistungsträger.

Schlechte Nachricht für Eintracht Braunschweig: Filip Benkovic (25) wird nicht beim Zweitligisten bleiben - und das, obwohl der Innenverteidiger aus Kroatien mit einer kicker-Note von 2,94 einer der besten BTSV-Akteure vergangene Saison gewesen war.

Benkovic war einer der besten Braunschweiger

Benkovic war jedoch nur von Udinese Calcio ausgeliehen, nun muss er zum Stammverein nach Italien in die Serie A zurück. In 19 Spielen bei der Eintracht wusste er zu überzeugen. Kein Wunder, dass Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann von einem "extrem wichtigen Spieler in unserer Abwehr" spricht.

In der Vereinsmitteilung der Braunschweiger Eintracht gibt Vollmann ebenso zu, dass der Mann, der "großen Anteil am Klassenerhalt" gehabt habe, "leider" nicht zu halten sei. "Wir müssen ihn zurück nach Italien ziehen lassen", erklärt Vollmann und bedankt sich bei "Benko".

Ich habe jeden Moment genossen ... und werde immer Fan dieses Vereins sein. Filip Benkovic

Benkovic selbst meint: "Es war eine Ehre, für die Eintracht zu spielen. Ich habe jeden Moment genossen und alles gegeben für diesen Verein." Der Klassenerhalt sei verdient gewesen, noch sicherer sei eines: "Ich werde immer Fan dieses Vereins sein und wünsche der Eintracht für die Zukunft von Herzen nur das Beste."