"Müssen einiges umstellen": Köln ohne Hector und Pedersen gegen Slovacko

Steffen Baumgart muss umdisponieren. Mit Jonas Hector und Kristian Pedersen stehen dem 1. FC Köln in der Conference League bei Slovacko gleich zwei Linksverteidiger nicht zur Verfügung.

Wird am Donnerstag in der Europa Conference League fehlen: Kölns Kapitän Jonas Hector. IMAGO/Michael Ketzer

Beide etatmäßigen Linksverteidiger des 1. FC Köln fallen bei der Auswärtspartie gegen den 1. FC Slovacko aus. Jonas Hector und Kristian Pedersen haben sich beim Abschlusstraining vor dem Conference-League-Spiel am Donnerstag (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) verletzt, wie Effzeh-Coach Steffen Baumgart auf einer Pressekonferenz mitteilte.

"Wir gehen Stand jetzt davon aus, dass wir uns etwas anderes ausdenken müssen. Daran werde ich heute Abend noch einige Gedanken verschwenden", verriet der Fußballlehrer, der aufgrund der spontanen Ausfälle nun "einiges umstellen" müsse. Eine denkbare Konstellation wäre eine Dreierkette mit zwei Schienenspielern davor. Kingsley Schindler könnte den rechten Part übernehmen und Benno Schmitz von links Flanken in die Mitte schlagen.

Verletzungen trüben Baumgarts Vorfreude

Es sei nicht das erste Mal in dieser Saison, dass Blessuren die FC-Spieler ausbremsten, wähnte sich Baumgart im Pech - und erklärte: "Natürlich trüben die Verletzungen gerade die Vorfreude." Zwar absolvierten Innenverteidiger Julian Chabot und Mittelfeldspieler Mathias Olesen am Dienstag wieder Teile des Mannschaftstrainings, allerdings dämpfte Baumgart die Hoffnungen auf ein baldiges Comeback der beiden.

Trotz der Verletzungen will der Bundesligist "klar bleiben und den Fokus auf das Spiel richten", forderte Baumgart. Und das ist auch bitter nötig. Denn bei einer Niederlage in Tschechien könnte das vorzeitige Aus bereits besiegelt sein. Ein Auswärtserfolg würde dagegen die Partie gegen Nizza in einer Woche zu einem erneuten Endspiel machen.