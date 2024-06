Münsters siebter Streich: Makridis kommt aus Osnabrück

Preußen Münster feilt weiter am Kader für die kommende Zweitliga-Spielzeit. Mit Chralambos Makridis steht bereits die siebte Verpflichtung des Aufsteigers fest.

"Babis" an Bord: Charalambos Makridis bleibt der 2. Liga erhalten und schließt sich Preußen Münster an. IMAGO/Beautiful Sports

Den Transfer des 27-jährigen Offensivspielers verkündeten die Münsteraner am Freitag und verwiesen dabei explizit auf die Zweitliga-Erfahrung des gebürtigen Mindeners. 97 Partien absolvierte Charalambos Makridis bisher im Unterhaus für Jahn Regensburg sowie den VfL Osnabrück und soll dem Traditionsverein mit dieser Routine bei der Mission Klassenerhalt helfen.

In der jüngeren Vergangenheit stand für den flexiblen Angreifer jedoch der Abstieg auf der Jahresordnung. In der abgelaufenen Spielzeit lief er mit den Niedersachsen als Schlusslicht ins Ziel ein und verpasste den Verbleib in der 2. Liga. Ein Schicksal, das ihn in der Vorsaison bereits beim Jahn ereilt hatte, mit dem er 17. der Abschlusstabelle geworden war.

Erfahrung, Variabilität und Dribbling überzeugen

Dennoch ist man beim Aufsteiger überzeugt von den Qualitäten Makridis', der immerhin zwei seiner neun Zweitliga-Tore in den 25 Einsätzen für den VfL erzielen konnte. "Babis verfügt über viel Zweitliga-Erfahrung und ist im Offensivbereich sehr variabel einsetzbar. Vor allem im Eins-gegen-eins und im Spiel auf engstem Raum hat er seine Stärken", fasst Münsters Sport-Geschäftsführer Ole Kittner zusammen, was man sich von der - die fixe Weiterbeschäftigung des zuvor ausgeliehenen Johannes Schenks eingerechnet - bereits siebten Verpflichtung für das Abenteuer 2. Liga erhoffe.

Dass es für den langjährigen Regensburger dabei erneut gegen die Drittliga-Rückkehr gehen wird, ist Makridis völlig klar. "Wir sind sicher der Underdog", umreißt er die Ausgangslage seines neuen Klubs, "aber wir sollten uns nicht verstecken und mutig sein".

Gelingen könne dies, "wenn wir den Schwung mitnehmen und an uns glauben" - wozu der Mann mit griechischen Wurzeln so schnell wie möglich beitragen möchte: "Mich reizt das ganze Umfeld, die Stimmung, die Stadt und das, was die Mannschaft ausstrahlt. Ich möchte jetzt schnell ein Teil davon werden und mein Bestes geben."