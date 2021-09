Münsters nächster Ausfall: Muskelfaserriss bei Farrona Pulido

Preußen Münsters Angreifer Manuel Farrona Pulido musste nach seinem Treffer gegen den SV Straelen in der ersten Hälfte ausgewechselt werden. Eine MRT-Untersuchung ergab jetzt die Diagnose.

Wie der SC Preußen Münster auf seiner Webseite bekanntgab, hat sich der Offensivspieler Manuel Farrona Pulido einen Muskelfaserriss zugezogen. Der 28-Jährige wird dem Regionalligisten somit für drei bis vier Wochen fehlen.

Beim 4:0-Sieg der Preußen beim SV Straelen erzielte Farrona Pulido nach 23 Minuten das 1:0 per direktem Freistoß. Noch vor der Pause musste der Linksfuß, der Anfang September vom FC Hansa Rostock gekommen war, ausgewechselt werden. In der laufenden Saison wurde Farrona Pulido bislang in vier Partien bei den Preußen eingesetzt.

Farrona Pulido ist der nächste Ausfall bei Münster, nachdem sich Mittelfeldantreiber Dennis Daube ebenfalls in Straelen einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Münster rangiert nach acht Partien auf dem zweiten Tabellenplatz in der Regionalliga West hinter Rot-Weiss Essen.