Münsters Dribbelkünstler Teklab: Vom No-Name zur Attraktion

Er kam als No-Name, nun zieht es ihn in eine 1. Liga. Henok Teklab ragt in Münster mit seinen Ideen und Dribblings heraus.

Gerade mal zehn Minuten benötigte Henok Teklab im August 2021, um die Fans von Preußen Münster auf seine Seite zu ziehen. Im ersten Liga-Spiel der Vorsaison gegen Alemannia Aachen wurde der Neuzugang von Bayern Alzenau eingewechselt und begeisterte das Publikum sogleich mit seinen Tricks und Finten auf der Außenbahn. Sein Ballstreichler nach angedeutetem Abspiel ist mittlerweile ein Klassiker, Publikumsliebling war er im Grunde von Anfang an. Dabei kam Teklab als absoluter No-Name.

RW Frankfurt, Germania Schwanheim, Hessen Dreieich oder den VfB Ginsheim - seine vorherigen Klubs kennen nur hessische Amateurfußball-Experten. Doch die SCP-Scouts und Sportchef Peter Niemeyer gaben dem damals 22-Jährigen eine Chance. "Sie fanden mich technisch stark und flink. Das werde ich nie vergessen", erzählt der Spieler. "Ich hatte immer darauf gehofft, dass mich ein Verein einlädt."

Ich war ein kleiner Fisch, ein Underdog - aber ich wusste um meine Qualität Henok Teklab (24) glaubte immer an seine Stärken

Das Eins-gegen-eins und präzise Flanken sind das Steckenpferd des Dribblers. "Dass Münster dominant spielt und immer viel Ballbesitz hat, kam mir entgegen." Selbst eine Verletzung in seiner ersten Vorbereitung bremste ihn nur kurz. "Ich war ein kleiner Fisch, ein Underdog - aber ich wusste um meine Qualität und habe versucht, dem Trainer zu gefallen", sagt Teklab. Das klappte. "In Alzenau hatte ich keine Bühne, jetzt spiele ich vor vielen Tausend Zuschauern."

Mehr als 20 Scorerpunkte sammelte Teklab in seinem ersten Jahr, aktuell steht er auch schon wieder bei 17 - und vor dem Aufstieg. Was ihn und seine Kollegen dann erwartet, macht ihnen Kapitän Marc Lorenz seit Monaten schmackhaft. "Er war ja schon 2011 dabei und stachelt uns alle an", so der Flügelspieler. Ohnehin beraten sich die beiden Außen im 3-5-2 oft, nicht nur vor den Standards, für die sie zuständig sind. "Marc hat viel Erfahrung und bringt sie ein."

Wer auf die Fresse fällt, muss aufstehen. Das haben wir gemacht Henok Teklab (24) sieht einen Lernprozess bei Preußen Münster

Sportlich muss sich Teklab längst nicht mehr verstecken, als Persönlichkeit versucht er weiter zu reifen. "Ich kann mit Rückschlägen inzwischen besser umgehen, aber sie nerven mich sehr und nagen an mir." Und diese schwierigen Momente gab es in den vergangenen Monaten durchaus: Beleidigungen in Aachen, der K. o. im Regionalliga-Aufstiegsrennen, ein verschossener Elfmeter im Verbandspokalfinale, ein Ausflug nach Paderborn, als die Kollegen spielten - doch Teklab ließ sich auf dem Rasen nie beirren, lieferte immer ab. "Ich versuche aus Dingen, die nicht gut laufen, zu lernen. Wer auf die Fresse fällt, muss aufstehen. Das haben wir gemacht", sagt er in Bezug auf die auf der Zielgeraden verspielte Meisterschaft 2022.

Ein neues Abenteuer ruft

Längst ist Teklab heimisch geworden, nachdem er die Heimat zuvor noch nicht verlassen hatte. Allerdings endet seine Zeit beim SCP im Sommer schon wieder. Der erste Einjahresvertrag verlängerte sich nach einer bestimmten Einsatzzahl automatisch. Doch weder der sich anbahnende Drittliga-Aufstieg noch Niemeyer, der den Kontrakt gern verlängert hätte, konnten ihn überzeugen. Die Absage sickerte in der vergangenen Woche durch. Ihn zieht es ins Ausland, wohl nach Belgien oder in die Niederlande, dann aber in die 1. Liga. "Ich trage den Verein tief im Herzen", sagte er. "Ich möchte auf keinen Fall undankbar wirken. Hier sind tolle Fans, eine super Mannschaft. Trainer Sascha Hildmann spricht viel mit mir. Aber natürlich male ich mir jetzt aus, es noch höher zu schaffen. Ich traue mir einiges zu, auch wenn mir klar ist, dass ich bei null anfange."

Acht Spiele lang aber bleibt Teklab noch eine Attraktion der Regionalliga. Dabei musste er im Herbst sein Spiel elementar umstellen: Statt einer von drei Stürmern ist der 24-Jährige im 3-5-2 als Schienenspieler gefordert. "Früher war ich nur offensiv unterwegs, jetzt bin ich manchmal der letzte Mann", lacht er. "Einige Dinge waren wirklich neu. Ganz vorne drin bin ich nicht mehr, aber im Abschluss sind andere vielleicht auch besser. Ich spüre auf der neuen Position viel Rückendeckung."

Die Vielseitigkeit wird Teklab auch künftig helfen, während die Preußen nach Nicolai Remberg den zweiten Topspieler verlieren. Aus dem Takt hat beide Profis der verkündete Abschied allerdings nicht gebracht: Wie Remberg Anfang Februar antwortete auch Teklab am Samstag in Bocholt mit einem Tor beim 2:1-Sieg. Es scheint so, als könnte weder den Spitzenreiter noch den kleinen Techniker aktuell irgendwer bremsen.