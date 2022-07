Münster übernimmt die Tabellenführung - WSV feiert ersten Saison-Sieg - Heinz-Hattrick reicht Oberhausen nicht

In Ahlen und Bocholt wurde am Samstag der 2. Spieltag in der Regionalliga West eröffnet. Während Rot Weiss den SC Fortuna Köln in Unterzahl ärgerte, feierte der Wuppertaler SV am Sonntag einen deutlichen Auswärtssieg bei Aufsteiger Wattenscheid. Preußen Münster kletterte derweil an die Spitze.

Fehlstart für die Kölner Fortuna: Die Mannschaft von Markus von Ahlen muss auch nach ihrem zweiten Spiel auf die ersten drei Punkte der neuen Saison warten. Dabei verlief der Start am Samstagnachmittag in Ahlen zunächst ganz nach dem Geschmack der Kölner, die nach einer Viertelstunde durch Marquets Elfmeter - Reitheimer hatte zuvor Batarilo unglücklich von den Beinen geholt - in Führung gingen. Danach verlor die Fortuna allerdings etwas den Faden, wodurch auch die Gastgeber zu Chancen kamen. Nach der Pause kippte das Spiel zunächst sogar zugunsten der Ahlener, die schwungvoller aus der Kabine und durch Dejs sattes Pfund in den Winkel zum verdienten Ausgleich kamen. Kurz nach dem 1:1 sah Elfmetersünder Reitheimer nach einem unklugen taktischen Foul die Ampelkarte. Allerdings wusste die Fortuna mit der anschließenden halben Stunde in Überzahl nichts anzufangen. Es blieb beim letztlich gerechten Remis.

Im zweiten Samstagsspiel entführte Fortuna Düsseldorf II die Punkte von Aufsteiger Bocholt, der damit weiterhin bei null Zählern steht. Der erste Durchgang verlief ausgeglichen, beide Teams kamen zu Chancen, allerdings war keine dieser von Erfolg gekrönt. Es ging torlos in die Pause. Nach dem Seitenwechsel waren Gelegenheiten zunächst rar. In der 60. Minute klingelte es aber dann. Die Fortuna konterte und Seven musste nur noch einschieben. Bocholt brachte derweil offensiv weiterhin wenig zustande, hatte allerdings dann Glück, dass Bodzek Platzek unnötig im Strafraum zu Fall brachte. Der Bocholter Torjäger verwandelte selbst zum Ausgleich. Das 1:1 brachte Düsseldorf jedoch nicht ins Wanken. Die junge Mannschaft der Fortuna drückte nun sogar und Mansfeld erzielte nach einer Ecke den 2:1-Siegtreffer.

Münster übernimmt die Tabellenführung

Weil der SV Rödinghausen an diesem Wochenende im DFB-Pokal gegen die TSG Hoffenheim antreten durfte - das Spiel beim SV Lippstadt 08 soll am 10. August nachgeholt werden -, hat kurzerhand der SC Preußen Münster den Platz an der Sonne eingenommen. Nach dem traumhaften 4:1 zum Auftakt gegen die SG Wattenscheid 09 fuhr die Mannschaft von Sascha Hildmann zu Gast beim SC Wiedenbrück den zweiten Sieg im zweiten Spiel ein.

Kritisierte Hildmann vorab der Partie noch die defensive Abstimmung und Automatismen im Vorwärtsgang, bekam der Chefcoach auch in Wiedenbrück einen holprigen Start seiner Mannschaft zu sehen. Der SCW, in den Anfangsminuten spielbestimmend, setzte die Gäste früh unter Druck und erste Akzente nach vorne. Mit zunehmender Spieldauer kam Münster jedoch immer besser in die Partie und selbst zu ersten Chancen. In Minute 24 dann das 1:0 für die Gäste: Nach einem leichtfertigen Ballverlust der SCW-Hintermannschaft musste Bouchame frei vor Hölscher nur noch einschieben. In Halbzeit zwei verflachte das Spielgeschehen. Münster fehlten die zündenden Ideen gegen tiefstehende Hausherren, die kaum noch in Umschaltsituationen kamen. In den Schlussminuten bot sich den Gästen noch die Doppelchance zur Vorentscheidung - erst verpasste Kwadwo nach tollem Solo, kurz darauf Ghindovean frei vor Hölscher (90+1) - letztlich blieb es aber beim unterm Strich verdienten Auswärtssieg der Preußen, die damit an die Tabellenspitze springen.

Wuppertaler SV lässt Wattenscheid keine Chace

Nach der verpatzen Auftakt in die Regionalliga-Saison war der Wuppertaler SV beim Aufsteiger SG Wattenscheid 09 gefragt. Offenbar hatte WSV-Coach Mehnert seine Mannschaft gut eingestellt. Von der Euphorie der Hausherren, die ihr erstes Heimspiel der Saison bestritten, ließ sich der Vorjahres-Dritte überhaupt nicht aus der Ruhe bringen und nahm sofort das Heft in die Hand. Demnach dauerte es auch nicht lange, bis D'Hone, Rama und Co. erstmals gefährlich vor dem Wattenscheider Gehäuse auftauchten. In der 9. Spielminute belohnten sich die Gäste für den druckvollen Start: Über den linken Flügel schickte Pires den durchstartenden Rama auf die Reise. Die Hereingabe landete bei D'Hone, der per Direktabnahme zur Führung vollendete. Vor allem über die linke Seite brach der WSV in den ersten Halbzeit immer wieder durch, so auch in der 25. Minute, als Königs auf Rama verlängerte, der artistisch auf 2:0 erhöhte.

Wer nach dem Seitenwechsel mit einer schnellen Vorentscheidung im Stadion an der Lohrheide gerechnet hatte, irrte sich. Die zweite Spielhälfte startete phlegmatisch, viele Fouls und Spielunterbrechungen hinderten die Partie daran, wieder Fahrt aufzunehmen. Mitten in dieser Schwächephase der Gäste schlug Wattenscheid zu. War Patzler wenige Minuten zuvor noch gegen SGW-Stürmer Yesilova zur Stelle, konnte er den Einschlag in Minute 55 nicht mehr verhindern. Offenbar hatte der WSV diesen Schockmoment gebraucht. Die Mehnert-Elf war nun viel besser in der Partie drückte wieder aufs Gaspedal, und fand nur fünf Zeigerumdrehungen später die optimale Antwort. Rama zirkelte einen Freistoß in den Sechzehner, wo Schweers per Kopf den alten Abstand wiederherstellte (60.). Die endgültige Entscheidung fiel in der 69. Spielminute. Ex-Profi Marco Stiepermann wurde im Sechzehner von den Beinen geholt. Den folgerichtigen Strafstoß versenkte Rodrigues Pires im rechten Toreck zum 4:1-Endstand.

Kein Sieger im Nachbarschaftsduell

Für den siegreichen Aufsteiger aus Düren stand bereits am 2. Spieltag das große Highlight auf dem Programm: Der FCD war zu Gast beim rund 30 Kilometer entfernten großen Nachbarn Alemannia Aachen. Und der Underdog erwischte einen Start nach Maß. In der 8. Minute segelte ein Eckball durch den Fünf-Meter-Raum der Hausherren, wo Wipperfürth goldrichtig stand und zum frühen 1:0 einnetzte. Vom frühen Rückstand unbeeindruckt übernahm der Favorit nach einer schwachen Anfangsphase die Kontrolle über das Spielgeschehen und glich in der 29. Minute aus. Wilton nickte eine Kopfballverlängerung in die Maschen. Nach dem Seitenwechsel wurde das Nachbarschaftsduell in der Tivoli Arena vor rund 11.600 Zuschauern immer hitziger. Schiedsrichterin Jasmin Sabotic hatte alle Hände voll zu tun. Chancen blieben bis auf Weiteres Mangelware. So musste in der 84. Minute eine Einzelleistung die Führung der Hausherren herbeiführen. Aus rund 30 Metern zog Franko Uzelac einfach mal ab und das Leder zischte in den Winkel - Traumtor. Die Freude über den zu diesem Zeitpunkt doch etwas überraschenden Führungstreffer war allerdings nur von kurzer Dauer, denn das letzte Worte des Tages gehörte den Gästen. Und wieder sah die Alemannia-Defensive nach einer Ecke nicht gut aus. Becker stieg in der Mitte am höchsten und egalisierte zum 2:2-Endstand.

Dreimal Heinz reicht nicht

Eine turbulente erste Halbzeit bekamen am Sonntagnachmittag die rund 850 Zuschauer im Grenzlandstadion in Mönchengladbach zu sehen. Die heimische Borussia Mönchengladbach II und Rot-Weiß Oberhausen lieferten sich nämlich einen offenen Schlagabtausch, in dessem Zentrum ein Gäste-Akteur stand. Mit drei Toren brachte Anton Heinz seine Farben gleich zweimal in Front. Nach seinem Treffer zum 1:0 in Minute 25, drehte er den zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand quasi im Alleingang zum 3:2-Pausenstand. Diese bravouröse Einzelleistung sollte jedoch nicht belohnt werden. Mit dem 3:3 in der 73. Minute markierte Telovic sogleich das Ende des Sechs-Tore-Spektakels

FC-Talente unterliegen Schalke

Komplettiert wurde der Spieltag vom Duell zweier Bundesliga-Zweitvertretungen: Der 1. FC Köln duellierte sich mit dem FC Schalke 04. Gerade die Frage, wie die Geißbock-Reserve auf die 0:5-Abreibung in Rödinghausen reagieren würde, wurde vorab der Partie mit Spannung erwartet. Trainer Mark Zimmermann attestierte seinem Team nämlich ein großes Maß an "Naivität." Gegen die Knappenschmiede erwischten die Kölner den besseren Start. Huseinbasic brachte die Geißbock-Reserve nach genau einer Viertelstunde in Front. Wie schon zum Saisonauftakt war die Kölner Hintermannschaft aber auch gegen die kleinen Königsblauen alles andere als sattelfest und fing sich nur drei Minuten später den Ausgleichstreffer durch Dadashov. Auf die turbulente Anfangsphase folgte jede Menge Leerlauf, der die Kölner mit fortschreitender Spieldauer einzuschläfern schien. Kurz vor Schluss dann die kalte Dusche für die Zimmermann-Elf. Erneut war Köln nach einer Ecke nicht wach, das nutzte Andreas Ivan zur Führung für Königsblau in Minute 87. Kurz darauf kam es noch schlimmer für die FC-Talente. In der Nachspielzeit schnürte Dadashov den Doppelpack und markierte sogleich den 3:1-Endstand.

Verlegt werden musste indes das Match zwischen dem SV Straelen und dem 1. FC Kaan-Marienborn, da beide Klubs genauso wie Rödinghausen im DFB-Pokal antreten Die Käner empfingen den 1. FC Nürnberg, tags darauf forderte Straelen den FC St. Pauli heraus - beide ohne Erfolg.