Münster: Scherder positiv auf Corona getestet

Der SC Preußen Münster muss am Samstag auf Simon Scherder verzichten. Der 28-Jährige wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Wie die Adlerträger am Freitag bekanntgaben, war ein Schnelltest positiv ausgefallen, ein PCR-Test bestätigte schließlich die Corona-Infektion. Scherder sei "dreifach geimpft und begab sich unmittelbar in häusliche Quarantäne", heißt es seitens des Regionalligisten, der auf sein "verantwortungsvolles Hygienekonzept mit getrennten Kabinen und einer Maskenpflichten" verweist. Alle Spieler, Trainer und Betreuer seien vollständig geimpft.

Die Preußen rangieren in der Regionalliga West unmittelbar hinter Spitzenreiter Rot-Weiss Essen. Der Abstand beträgt zwei Punkte, allerdings hat RWE ein Spiel weniger bestritten.

Am Samstag gastieren die Preußen beim SV Rödinghausen - dann ohne Verteidiger Scherder, der in dieser Spielzeit 18-mal in der Regionalliga West auflief.