Münster muss gegen Schlusslicht Straelen nach 5:0 tatsächlich noch zittern - Gladbach II kontert stark

Der SC Preußen Münster führte am Samstag gegen das abgeschlagene Schlusslicht SV Straelen schon 5:0 und hätte am Ende beinahe doch noch alles verspielt. Mönchengladbach II konterte beim Wuppertaler SV eiskalt, Ahlen fügte Aachen die nächste Niederlage zu und das Kellerduell in Wattenscheid kippte kurz vor Schluss auf die Seite des 1. FC Bocholt.

Mit dem 23. Spieltag taucht die Regionalliga West allmählich in die heiße Saisonphase ein. Das Titelrennen scheint spätestens seit Dienstag, dem 2:2 des Wuppertaler SV bei Rot Weiss Ahlen, entschieden zu sein, sollte der SC Preußen Münster an der Tabellenspitze nicht noch gehörig Federn lassen. Deutlich spannender ist dagegen die Suche nach den vier Absteigern. Ab Platz elf kann es derzeit noch jedes Team erwischen.

Später Wahnsinn in Münster

Preußen Münster (1.) gegen SV Straelen (18.) - mehr tabellarischer Kontrast ist nicht möglich. Und genau so sah die Partie auch lange Zeit aus. In der 11. Minute verwandelte Wooten einen von Routinier Heller verschuldeten Foulelfmeter, zwei Minuten später erkämpfte sich der Torschütze im gegnerischen Strafraum den Ball von Fionouke, legte quer auf Remberg, der die Kugel über die Linie drückte. Rund um die 30. Minute verzeichnete auf einmal der SVS Chancen in einer bis dato einseitigen Begegnung. Ein Zwischenhoch, in Minute 34 versenkte Grote einen wuchtigen Linksschuss aus ungefähr 20 Metern zum 3:0. Kurz nach der Halbzeitpause klingelte es zum vierten Mal im von Paris gehüteten SVS-Kasten: Wegkamp köpfte eine Flanke von Teklab ein (46.). Zehn Minuten später verwertete Wegkamp eine Hereingabe von Scherder zum 5:0. Der Doppeltorschütze netzte auch auf der falschen Seite ein, in der 69. Minute lenkte er eine Gäste-Eck ins eigene Netz. Schlich sich da etwa der Schlendrian beim haushohen Favoriten ein? Offenbar ja. In der 73. Minute ließ Münster Yanagisawa unbedrängt flanken, Mata traf zum 2:5. Mata verwertete in der 85. Minuten einen Flachpass von Yanagisawa zum 3:5. Auf den letzten Metern rückte plötzlich in den Bereich des Möglichen, dass an diesem Samstag noch wahnsinnige Dinge passieren könnten. Niek Munsters erzielte mit einem Schuss aus 20 Metern Distanz das 4:5, mit einem anschließenden Lucky-Punch hätte Straelen sogar noch punkten können, allerdings war das den Gästen nicht mehr vergönnt.

Treffsicher: Borussia Mönchengladbach II (weiß) gewann beim Wuppertaler SV. IMAGO/Nordphoto

Wuppertal verzweifelt an effizienten Fohlen

Wuppertaler SV (2.) gegen Borussia Mönchengladbach II (3.) klang nach Spitzenspiel, doch da Münster so weit enteilt ist, ist die Ananas, um die beide Teams im restlichen Saisonverlauf spielen, maximal besonders golden. Am Samstag übernahm der WSV zu Beginn die Initiative. In der 25. Minute scheiterte Güler am Pfosten, kurz darauf stand der Wuppertaler Torjäger nach feinem Zuspiel von Stiepermann frei vor Gladbach-Goalie Brüll und vollstreckte (26.). Spielerisch starke Hausherren mussten nach Wiederbeginn allerdings zwei bittere Pillen schlucken: Erst sah Salau nach einem Foulspiel Gelb-Rot, die anschließende Freistoß-Hereingabe köpfte Noß zum Ausgleich ein (49.). Auch mit einem Mann weniger drückte der WSV nach vorne. In Sachen Effizienz waren allerdings die Fohlen-Talente unschlagbar. In der 72. Minute lief Kurt frei auf Langhoff zu, spielte den Torwart aus und brachte die Gäste in Führung. Nach einem weiteren Konter legte Borges Sanches das schnelle 3:1 nach (73.). Aber die Heimelf war noch nicht erledigt, einen Lattenkracher von Güler drückte Schweers zum Anschlusstreffer über die Linie (77.). Dann konterte wieder Gladbach gegen weit aufgerückte Wuppertaler, Noß vollendete in Minute 85.

Nächste Niederlage für Aachen

Nach zwei 0:4-Niederlagen (gegen Münster und Wuppertal) wollte Alemannia Aachen bei Kellerkind Rot Weiss Ahlen wieder Positivschlagzeilen schreiben. Doch die Wersestädter konnten unter der Woche dem Wuppertaler SV ein 2:2 abtrotzen, Aachen hätte also gewarnt sein müssen. Es dauerte bis zur 41. Minute, bis es zum ersten Mal richtig heiß wurde: Dej traf die Latte des Alemannia-Gehäuses, den Abpraller versenkte Ubabuike zur RWA-Führung. Im zweiten Durchgang drückte die Alemannia auf den Ausgleich, war nach knapp einer Stunde allerdings im Alu-Glück. Kurz vor Schluss traf Heim nur das Außennetz, Uzelac schoss knapp drüber, sodass die dritte Niederlage in Folge Realität wurde. Ahlen freute sich über drei wichtige Zähler im Abstiegskampf.

Bocholt mit längerem Atem

Da der 1. FC Bocholt den für Kellerkinder so wichtigen Rang 14 inne hatte, konnte es sich die SG Wattenscheid 09 im direkten Duell eigentlich nicht leisten, Punkte liegen zu lassen. Doch bei ungemütlicher Witterung im Lohrheidestadion war es der FCB, der besser ins Spiel fand. Platzek belohnte in der 25. Minute seine Mannen für diese Überlegenheit mit seinem Kopfballtreffer zum 1:0. Danach wachten die Nullneuer auf und schnupperten am Ausgleich. Dieser fiel in der 54. Minute: Lerche verwandelte einen direkten Freistoß. Die SGW hatte auch danach mehr vom Spiel, ehe in den Schlussminuten Bocholt zuschlug. Erst drückte Fejzullahu eine flache Vorlage aus kurzer Distanz über die Linie (86.), dann verstolperte Wattenscheids Keeper Staudt den Ball, Beckert traf ins leere Tor (90.+3). Beide Kontrahenten trennen damit in der Tabelle jetzt schon acht Punkte.

Punkteteilung im kleinen Rheinderby

Für viele Fans von Fortuna Düsseldorf (nach Fürth) und des 1. FC Köln (nach Stuttgart) standen am Samstag Auswärtsreisen mit ihrer jeweiligen Profi-Mannschaft in den Süden an. 254 Fans entschieden sich hingegen für das rheinische Regionalliga-Derby im Paul-Janes-Stadion und durften - im Gegensatz zu den Erst- bzw. Zweitliga-Kickern ihrer Herzensvereine - zumindest Zählbares für ihre Teams registrieren. Beim 0:0 hatten die Geißbock-Talente etwas mehr vom Spiel, wenngleich die Fortuna-Reserve die größte Chance des Tages verbuchte: In der 69. Minute war Monteiro schon an Torwart Roloff vorbei, doch seinen Abschluss kratzte Akmestanli noch von der Linie. Somit bleibt Köln II unter dem Strich, auch Düsseldorfs U 23 hat nur drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

Viel Hektik in Düren

Zwischen dem 1. FC Düren und dem SV Lippstadt 08 stand Schiedsrichter Ivan Mrkalj im Blickpunkt, der drei Platzverweise verteilte. In Minute 22 zeigte der Referee erstmal auf den Punkt, Geimer verwandelte für den FCD einen Foulelfmeter. In der zweiten Halbzeit kam Lippstadt in einer generell niveauarmen Begegnung zum Ausgleich. Omerbasic versuchte den Ball aus dem eigenen Strafraum zu schlagen, traf aber dabei Möller, von dessen Knie das Leder ins Tor sprang. In der 57. Minute sah der ausgewechselte Lippstädter Heiserholt Gelb-Rot, offenbar hatte er von außen zu laut gemeckert. Eine Rudelbildung in der 72. Minute endete mit Gelb-Rot für Geimer (FCD) und glatt Rot für Traoré (SVL). Das Spiel ging 1:1 aus.

Kaan-Marienborn legt früh vor

Die U 23 des FC Schalke 04 fuhr aus dem Siegerland ohne Punkte nach Pause. Der heimische 1. FC Kaan-Marienborn ging in der 12. Minute durch Tsuda in Führung, der einen Eckball am langen Pfosten verwertete. Hammel war nach wohltemperiertem Zuspiel von Kyere in der 20. Minute zur Stelle und schob zum 2:0 ein. Kurz vor der Pause musste der Torschütze verletzt raus. Den zweiten Spielabschnitt eröffnete Sané mit einem abgefälschten Distanzschuss zum Schalker Anschlusstreffer (48.). Nach kurzer Unterbrechung wegen eines medizinischen Notfalls im Zuschauerbereich drückten die Gäste auf den Ausgleich, doch die Käner verteidigten die drei Punkte in den heimischen Vorratskeller.

Willms scheitert vom Punkt und bereitet Weg

Der SC Wiedenbrück verpasste am Freitagabend bei Fortuna Köln einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt. Die Partie ging spektakulär los. Nach einem Eckball zeigte Schiedsrichter Felix May direkt auf den Punkt - Handspiel. Den fälligen Strafstoß hielt Beermann gegen Willms. Trotz der vergebenen Riesenchance blieben die Kölner am Drücker, schafften es zunächst aber nicht, aus ihren Gelegenheiten Kapital zu schlagen. Rund um die Pause hätte sich das beinahe gerächt. Weis reagierte gegen Szeleschus Versuch eines Hebers aber stark (44.). Nach dem Wechsel traf Kaiser dann nur das Außennetz. Nach einer Stunde dann die Erlösung für die Heimelf, über Budimbu und Marquet landete der Ball bei Willms, der am langen Pfosten die Kugel ins Tor grätschte. Zwei Minuten später sah SCW-Trainer nach heftigen Protesten die Ampelkarte (62.). In der 76. Minute setzte Fortuna den Deckel drauf. Lanius vollendete eine Stanilewicz-Flanke mit dem Scheitel.

Knoten bei Rödinghausen geplatzt

Im zweiten Freitagsspiel trafen Rot-Weiß Oberhausen und der SV Rödinghausen unter Flutlicht aufeinander. Letzterer durchbrach am vergangenen Wochenende sein seit Oktober anhaltendes Tief mit einem 3:0 gegen Kaan-Marienborn. Ein wichtiger Erfolg für die Truppe von Carsten Rump. Bei RWO untermauerte der Rödinghausen nun seine ansteigende Form und ließ den zweiten Sieg folgen. Nach torloser und ausgeglichener erster Hälfte köpfte Schuster zunächst die Führung für die Gäste (69.). Safi erhörte in der Schlussphase nach einem Antritt von der Mittellinie zum 2:0-Endstand (83.).