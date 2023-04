Münster "muss" bis zum Heimspiel warten: Düren legt Protest gegen Absagewertung ein

Die Hängepartie für Preußen Münster geht weiter. Der 1. FC Düren hat Protest gegen die 0:2-Wertung der für vergangenen Samstag angesetzten Partie mit dem Tabellenführer eingelegt. Nun können die Preußen am kommenden Wochenende zuhause gegen Fortuna Düsseldorf II alles klar machen.

Dass die Preußen in Liga drei aufsteigen, daran gibt es keinen ernsten Zweifel mehr. IMAGO/Werner Otto

Die Posse ist noch nicht zu Ende: Nach der 0:2-Wertung, die der Westdeutsche Fußball-Verband (WDVF) für die Partie 1. FC Düren gegen Preußen Münster am vergangenen Freitag ausgesprochen hatte, will sich Düren nun wehren. Zur Erinnerung: Nach Ansicht des WDVF habe für diese Begegnung "keine geeignete Spielstätte zur Verfügung" gestanden. Der 1. FC Düren wollte den nur einen Tag vor Anpfiff fertig gestellten Gästebereich in seiner Westkampfbahn einweihen, der Verband hingegen beharrte darauf, dass zum entscheidenden Zeitpunkt nicht alle Freigaben von behördlicher Seite vorgelegen hätten. Und damit auch auf die Ausweichspielstätte Waldstadion, die nach Dürener Angaben für jenen Samstag nicht zur Verfügung gestanden habe.

Doch mit den verlorenen Punkten will sich der 1. FC Düren nicht abfinden. Obwohl der Verein relativ komfortabel in der Tabelle dasteht und mit dem Abstieg sehr wahrscheinlich nichts mehr zu tun haben wird, hat er nun Einspruch gegen die Wertung eingelegt. Man habe im Präsidium gemeinsam entschieden, Widerspruch gegen das Urteil einzulegen, teilte Präsident Wolfgang Spelthahn gegenüber "Reviersport" mit: "Das Hauptthema ist für uns, dass der Verband dazu da ist, Spiele zu ermöglich und nicht, um diese zu verhindern. Aus unserer Sicht haben wir alle Auflagen erfüllt und durften trotzdem nicht spielen, das würden wir gerne erläutert bekommen", so der 60-Jährige.

Titelfeier im Preußenstadion?

Kurios: Mit dem Einspruch dürfte Düren ganz im Sinne der meisten Anhänger der Preußen handeln. Denn somit wird es dem Tabellenführer, der aktuell bei zwei weniger absolvierten Partien acht Punkte Vorsprung vor dem einzig verbliebenen Rivalen Borussia Mönchengladbach II hat, möglich sein, am kommenden Samstag im eigenen Stadion die Meisterschaft einzufahren, die ohnehin nur mehr Formsache sein dürfte. Eine Aufstiegsfeier im Preußenstadion sollte Fans und Spielern sicherlich lieber sein als eine am Mittwochabend beim 1. FC Kaan-Marienborn in Siegen, wo Münster ab 19 Uhr zum Nachholspiel antreten muss.

Sollte dort ein Erfolg gelingen, stünde zwischen Münster und dem Titelgewinn am Samstag im eigenen Stadion nur mehr ein weiterer Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf II. Alternativ: Ein Gladbacher Patzer gegen den 1. FC Köln II - oder aber eine rechtzeitig Ablehnung des Dürener Einspruchs.