Münster-Kapitän Lorenz: "Hinten war ich gefangen"

Bei Preußen Münster genießt Kapitän Marc Lorenz (34) mehr Freiheiten - und er glaubt, dass dem Tabellenführer der Aufstieg nur schwer zu nehmen ist.

Glaubt fest an den Aufstieg: Marc Lorenz (links), Kapitän des SC Preußen Münster Funke Foto Services

Als Neuzugang wurde Marc Lorenz im Sommer gleich Kapitän von Preußen Münster. Im Interview spricht der 34-Jährige über seine Rolle auf und neben dem Platz, die Systemumstellung und darüber, ob er Druck im Aufstiegsrennen spürt. Außerdem nimmt er Stellung zum schweren Auftaktprogramm des Spitzenreiters nach der Winterpause.

Ihr Trainer Sascha Hildmann lässt seine Mannschaften selten durch den Wald laufen. Wie läuft es bisher, Herr Lorenz?

Wir machen tatsächlich die meisten Sachen auf dem Platz und mit dem Ball. Zum Auftakt gab’s einen Shuttle-Run-Test, der war hart, aber ein guter Gradmesser dafür, wer wo steht. Ansonsten spielen wir auch oft kleine Turniere, während eine Gruppe parallel laufen muss.

Im Kader gibt es kaum Bewegung. Ein Plus, sich ohne Störgeräusche für das erste Spiel präparieren zu können?

Ja, das ist ganz cool. Zumal auch die Verletzten zurück sind. Dennis Daube ist jetzt auch in den Zweikämpfen dabei. Und Manfred Kwadwo wäre von seinen Anlagen und seiner Zielstrebigkeit ein großer Gewinn. Ich wünsche beiden, dass sie ohne Verletzungen durch die nächsten Monate kommen.

Das Trainingslager ist kein Muss?

Nein, natürlich ist Sonne ganz schön. Aber die Bedingungen sind gut, wir können vernünftig arbeiten. Es ginge deutlich schlimmer.

Unser Polster ist gut, ausruhen können wir uns nicht. Marc Lorenz

Spüren Sie als Spitzenreiter Druck, weil jeder natürlich am Ende die Meisterschaft erwartet?

Gar nicht, ich habe eher Spaß. Es wird sicher auch noch mal eine schlechte Phase geben, durchmarschieren werden wir nicht. Ein, zwei sieglose Spiele nacheinander wird es immer geben. Aber wenn wir daraus wieder so gestärkt hervorgehen wie in der Hinrunde, mache ich mir keine Sorgen. Unser Polster ist gut, ausruhen können wir uns nicht. Das Gute: Jeder bei uns weiß, worum es geht. Kommen wir an unsere Leistungsgrenze oder sogar einen Tick drüber, ist unsere Qualität brutal. Dann sind wir sehr, sehr schwer zu schlagen.

Was bedeuten die acht, neun Punkte Vorsprung?

Die Spiele werden weniger. Daher ist jeder Sieg ein Riesenschritt, mit dem wir die Konkurrenz in Zugzwang bringen. Wir müssten ja schon fast ein Drittel unserer Spiele verlieren, wenn man mal nicht davon ausgeht, dass die anderen Mannschaften alles gewinnen. Deshalb ist die Position schon sehr gut, aber nachlassen ist verboten.

Ich glaube, dass uns eine Negativserie mit sieben, acht sieglosen Spielen nicht passieren wird. Marc Lorenz

Wie sind Sie aus den schwierigen Wochen im Frühherbst rausgekommen?

Die Umstellung auf zwei Spitzen hat geholfen nach der kleinen Durststrecke. Andrew Wooten hatte es vorne allein oft nicht leicht, Gerrit Wegkamp hat dann voll eingeschlagen. Ein Beispiel: In Wattenscheid hat Andrew bei einem Angriff alle Gegenspieler auf sich gezogen, ich konnte in aller Ruhe flanken - und dann war Gerrit frei und hat getroffen. Aber auch für Deniz Bindemann, der jetzt mehr Chancen bekommt, ist es gut. Von ihm halte ich viel, er ist mit 19 Jahren vor dem Tor echt stark. Sonst haben wir nicht viel anders gemacht. Gerade die drei Auswärtssiege in einer Woche haben das Selbstvertrauen gezeigt. Und ich glaube, dass uns eine Negativserie mit sieben, acht sieglosen Spielen nicht passieren wird.

Sie spielen im 3-5-2 offensiver auf der linken Seite. Das müsste Ihnen gefallen.

Auf jeden Fall. Das klappt deutlich besser. Im alten System war ich hinten etwas gefangen, da gab es weniger Platz. Mir waren in der Offensive manchmal die Hände gebunden. Jetzt sind meine Laufleistungen wesentlich höher, ich mache auch mehr Sprints. Allgemein haben wir auch eine hohe Dominanz, weshalb auch die Verteidigung trotz der hohen Außen selten Schwierigkeiten bekommt.

Wie spielen Sie Ihren Posten als Kapitän aus?

Als ich zurückkam nach Münster, war klar, dass ich vorneweg marschieren soll, weil ich weiß, worauf es im Aufstiegskampf ankommt. Ein wesentlicher Punkt ist dabei: Ruhe bewahren. Das gebe ich den Jungs mit. Mit dieser Herangehensweise sind wir bisher ja sehr gut gefahren. Und das wollen wir bestätigen.

Es geht mit Partien gegen die Verfolger Aachen und Gladbach II los. Sehen Sie eine Schlüsselwirkung?

Ja, das sind zwei absolute Kracher. Alemannia Aachen war im Hinspiel sehr gut. Aber wir können direkt ein Ausrufezeichen setzen - oder wir lassen beide noch mal schnuppern. Wir gehen die Vorbereitung so an, dass wir auf den Punkt da sind. Denn dann wird es für die anderen Mannschaften sehr schwer, uns von der Tabellenspitze zu verdrängen.