Münster: Gespräche mit Hildmann werden im Januar intensiviert

Preußen Münster spielt in der Regionalliga West eine gute Runde, Rang eins liegt in Schlagdistanz. Mit Trainer Sascha Hildmann soll es gleich zu Beginn des neuen Jahres intensive Gespräche über eine Verlängerung geben.

Es war rein sportlich ein gutes Jahr für Preußen Münster: In 41 Ligaspielen sammelten die Preußen starke 89 Punkte, hinzu kam der Sieg im Westfalenpokal und starke Auftritte im DFB-Pokal. Unter anderem im denkwürdigen Match in der ersten Runde gegen den VfL Wolfsburg, das der Underdog nach einem Wechselfehler des Bundesligisten am grünen Tisch mit 2:0 für sich entschied.

Hildmann: "Ich habe klare Vorstellungen. Mal sehen, was der Verein möchte"

Der Aufschwung trägt auch die Handschrift von Trainer Sascha Hildmann, der seit Jahresbeginn 2020 für die Adler zuständig ist. Der 49-Jährige ist bei den Fans und dem Umfeld beliebt und fühlt sich wohl in Münster. Allerdings läuft sein Vertrag am Saisonende aus, eine Option - zum Beispiel bei dem durchaus möglichen Aufstieg in die 3. Liga - wurde nicht in den Kontrakt eingebaut. Hildmann macht aber nur wenig Hehl daraus, dass er sich vorstellen kann, die gemeinsame Zusammenarbeit fortzusetzen: "Ich habe klare Vorstellungen. Mal sehen, was der Verein möchte", sagt Hildmann.

Und auch der Klub sendet in Person von Peter Niemeyer positive Signale. Der Manager betont, dass er für Kontinuität steht: "Weil ich glaube, dass sie Erfolg verspricht." Zwar wurde Hildmann noch von Niemeyers Vorgänger Malte Metzelder eingestellt, doch zumindest nach außen spricht derzeit nicht viel gegen eine Ausdehnung des Arbeitspapiers von Hildmann. Die Ideen beider Seiten wolle Niemeyer nun "übereinander legen und den gemeinsamen Weg festigen". Ein erster Austausch hat bereits stattgefunden, die Gespräche sollen im Januar intensiviert werden.

Es werden nicht die einzigen Unterhaltungen sein, die auf Niemeyer zukommen. Denn auch die Verträge etlicher Stammkräfte wie Marcel Hoffmeier, Robin Ziegele, Julian Schauerte, Max Schulze Niehues, Manuel Farrona Pulido oder Dominik Klann laufen im Sommer aus. Zudem hat der Verein für den Winter noch ein oder zwei Neuverpflichtungen ins Auge gefasst.