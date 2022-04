Bindemanns Blitztor bringt Münsters Pokalcoup auf den Weg

Preußen Münster hat sich im Halbfinale des westfälischen Landespokals klar und verdient mit 3:0 gegen den klassenhöheren SC Verl durchgesetzt.

Preußen Münster steht im Finale des Landespokals in Westfalen. IMAGO/Werner Otto

Durch ein frühes Tor von Bindemann geriet der leicht favorisierte SC Verl in Münster in Rückstand (2.), noch im ersten Durchgang erhöhte Remberg nach langem Ball von Preußen-Schlussmann Schulze-Niehues auf 2:0. SCV-Verteidiger Berzel wurde wenig später zudem mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen.

Kurz nach Wiederbeginn machte Langlitz dann nach einem Eckball alles klar und sicherte den Preußen die Teilnahme am Finale, in dem sie am "Tag der Amateure" (21. Mai) auf den Ligarivalen SV Rödinghausen treffen werden, der sich mit 2:1 gegen Rot Weiss Ahlen durchsetzen konnte.

Kniat: "Unsere Fehler wurden eiskalt ausgenutzt"

"Wir sind von Anfang an nach vorne gegangen, haben die Zweikämpfe gesucht und absolut verdient gewonnen", sagte Torschütze Remberg im Anschluss via Preußens Twitter-Kanal. Trainer Sascha Hildmann fügte hinzu: "Diesen Sieg hat sich die Mannschaft absolut verdient. Gegen eine Drittligamannschaft 3:0 gewonnen mit einer spielbestimmenden zweiten Halbzeit - top!"

Dessen Kollege Michel Kniat musste konstatieren: "Münster hat hier von Beginn an das Heft in die Hand genommen. Unsere Fehler wurden eiskalt ausgenutzt und dann war das Spiel recht schnell entschieden. Wille, Leidenschaft und Einsatzbereitschaft haben absolut gestimmt. Wir sind schwer enttäuscht."