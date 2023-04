Gelb-Rot für Terranova und Fassnacht: Preußen Münster lässt gegen RWO nichts anbrennen

Der SC Preußen Münster ist nach dem 2:2 in Rödinghausen am Samstagnachmittag in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Auf dem Weg in die 3. Liga gelang den Adlerträgern gegen Rot-Weiß Oberhausen ein souveränes 2:0.

Andrew Wooten (links) traf zum 2:0 vom Punkt. (Archivbild) IMAGO/eu-images