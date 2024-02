Hildmanns goldenes Händchen: Jokertore ebnen Münsters Sieg über Duisburg

Preußen Münster bleibt zum achten Mal in Serie ungeschlagen. Auch gegen den zuletzt formstarken MSV Duisburg setzten sich die Münsteraner dank dreier Jokertreffer mit 3:1 durch.

Preußen-Trainer Sascha Hildmann sah nach dem 3:0 bei Mitaufsteiger Lübeck keinen großen Grund zur Veränderung und bot zum dritten Mal in Serie dieselbe Anfangsformation auf.

MSV-Coach Boris Schommers veränderte seine Startelf nach dem 1:0 gegen Viktoria Köln auf lediglich einer Position. Castaneda, zuletzt gelb-gesperrt, kehrte zurück uns verdrängte Zenga auf die Bank.

Duisburg verpasst die Führung

Den besseren Start in die Partie erwischten die Gäste. Die beiden routinierten Ginczek (2.) und Esswein (4.) ließen aber zwei Top-Gelegenheiten liegen. Münster kam mit fortlaufender Spielzeit besser in die Partie, bis auf zwei Kopfballgelegenheiten (7., 8.) kamen die Hausherren aber kaum zu Toraktionen.

Duisburg konzentrierte sich darauf, die Räume eng zu machen und Nadelstiche in Form von Kontern zu setzen. Michelbrink verpasste zunächst den Abschluss (22.), der von Ginczek ging einige Meter am Tor vorbei (25.). Eine Minute später schwächten sich die Gäste dann selber: Nach einem tiefen Ball auf Münsters Batmaz stimmte die Zuordnung bei den Zebras nicht. Dieser leitete in den Lauf von Grodowski weiter, der von Bitter zu Fall gebracht wurde. Weil er letzter Mann war, sah er glatt Rot (26.).

Bouchama reichen 26 Sekunden

Am Spiel veränderte sich zunächst kaum etwas. Münster tat sich schwer, lud die Gäste durch durch eigenen Standards aber zweimal zu Kontern ein. Den ersten entschärfte Münsters Torwart Schulte Niehues gegen Pledl (28.), kurz vor der Pause rettete Deters mit einem taktischen Foul (45.+2). Ansonsten passierte im ersten Durchgang nichts Nennenswertes.

Zur Pause brachte Münsters Trainer Hildmann Bouchama für Deters - und der Wechsel sollte sich gleich bezahlt machen, denn nur 26 Sekunden nach Wiederanpfiff traf der Joker im Nachschuss zur Führung für die Preußen. Für Duisburg hätte der Start in die zweite Hälfte dagegen nicht schlechter laufen können. Münster ließ nun den Ball laufen, kam aber weiterhin kaum zu Abschlüssen. Sowohl Grodowskis (64.) als auch Lorenz' (67.) Hereingaben entschärfet Gästekeeper Müller.

Auch Wegkamp trifft nach Einwechslung

Hildmann reagierte und brachte mit Wegkamp einen Stürmer - und erneut bewies der 51-Jährige ein goldenes Händchen, denn auch Wegkamp traf nur zwei Minuten nach seiner Enwechselung (74.). Duisburg gab sich nicht auf und verkürzte in Person vom ebenfalls eingewechselten Bakir auf 1:2 (81.). Zwei Minuten später rettete Münsters Schad im letzten Moment gegen eine Hereingabe von Kother bei einer Kontersituation der Gäste.

Danach spielte Münster das Spiel letztlich souverän runter, Wegkamp erzielte quasi mit dem Abpfiff sogar noch das 3:1 und schnürte den Doppelpack. Preußen Münster blieb somit zum achten Mal in Serie ungeschlagen. Der MSV Duisburg, der sich trotz der frühen Roten Karte wacker schlug, ging nach zuvor zwei Siegen wieder als Verlierer vom Platz geht

Als nächsten können die Preußen ihre Erfolgsserie bei Erzgebirge Aue am kommenden Samstag (14 Uhr) fortsetzen. Die Duisburger empfangen am kommenden Sonntag (19.30 Uhr) Borussia Dortmund II.