Derby gedreht: Grodowski vermiest Bielefeld den Jahresauftakt

Preußen Münster hat das Derby gegen Arminia Bielefeld mit 2:1 gewonnen. Die Elf von Trainer Sascha Hildmann geriet zwar zunächst ins Hintertreffen, war an diesem Nachmittag aber mit Fortuna im Bunde. Zwei Mal rettete das Aluminium - und ebenso oft schlug der Ball unter der Latte des Bielefelder Tores ein.

Am Ende wäre Grodowski beinahe dem Linienrichter um den Hals gefallen. Münsters Angreifer hatte den Ball in der fünften Minute der Nachspielzeit auf der Außenbahn behauptet und forderte dann beim Schiedsrichter-Assistenten einen Einwurf, als die Kugel die Seitenlinie überquert hatte - doch kurz darauf fiel alles von Grodowski ab.

Die Partie war beendet, die Einwurf-Frage hinfällig, das Derby gewonnen. 95 Minuten lang hatten die Preußen gekämpft, und nun war klar, dass sie für diesen Kampf mit drei Punkten belohnt werden würden.

Lennart scheitert an der Latte

Dabei war es doch zunächst die Arminia gewesen, die mehr vom Spiel hatte. Die Preußen ließen die Gäste in der ersten Hälfte kommen, warteten auf Fehler und konnten sich nach 20 Minuten glücklich schätzen, nicht ins Hintertreffen geraten zu sein: Nach einem Pass in die Tiefe zog Lennart aus etwa zehn Metern ab und setzte den Ball an die Latte - dann blockte Scherder in höchster Not den Nachschuss von Mamuluh (20.).

Es war eine der wenigen klaren Torchancen, denn dem Derby mangelte es über weite Strecken des ersten Durchgangs an Tempo - dennoch fielen noch vor der Pause zwei Tore: Nach einem Foul von Böckle an Boujellab trat Biankadi zum Elfmeter an und brachte die Arminia in Führung (36.), dann antwortete Kankam Kyerewaa mit einem satten Schuss unter die Latte, als der Ball eher zufällig im Bielefelder Strafraum zu ihm gekommen war (42.).

Momuluh scheitert am Pfosten

Der Treffer hatte sich nicht gerade angekündigt, denn die Arminia hatte im ersten Abschnitt Oberwasser gehabt. Auch nach dem Seitenwechsel waren die Gäste einem Treffer nahe, doch Winter-Zugang Momuluh scheiterte mit einem Schlenzer am Pfosten (49.).

Effektiver waren die Preußen, die prompt zuschlugen: Nachdem Kersken einen Kopfball von ter Horst pariert hatte, war Grodowski zur Stelle und zimmerte den Ball unter die Latte - 2:1 für Münster (67.). Nun waren die Bielefelder mehr denn je gefordert, zu einem gefährlichen Abschluss kamen die allerdings nicht mehr.

Damit verpatzten die Ostwestfalen den Jahresauftakt und stehen nun am Mittwoch (19 Uhr) unter Zugzwang, wenn der SSV Ulm auf die Alm kommt. Münster ist in einem Parallelspiel beim FC Ingolstadt zu Gast und geht mit dem Schwung aus dem Derby in die Partie.