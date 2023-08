Münster: Der Kader verspricht viel - doch die Vergangenheit gelobt Zurückhaltung

Einst spekulierte der SC Preußen Münster auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Stattdessen ging es 2020 in die Regionalliga. Nun ist der SCP zurück in der 3. Liga - mit einem konkurrenzfähigen Kader. Doch aus der Vergangenheit will gelernt sein.

Knapper als der SC Preußen Münster in der Saison 2021/22 konnte man wohl kaum an der Drittliga-Rückkehr vorbeischrammen. 87 Punkte, nur 24 Gegentore und insgesamt 73 Tore in 38 Spielen reichten nicht - weil Rot-Weiss Essen trotz gleicher Punktzahl die am Ende um drei Treffer bessere Tordifferenz vorweisen konnte. Doch mit zwölf Monaten Verspätung sollte es in diesem Jahr klappen.

Mit diesmal lediglich fünf Niederlagen in 34 Spielen, der besten Defensive (39 Gegentore) wie Offensive (89 Tore) und 13 Zählern Vorsprung stand der Aufstieg bereits frühzeitig fest. Als verdienter Meister im Westen war die Rückkehr in den Profifußball nach dreijähriger Abstinenz perfekt - und der "Betriebsunfall" endlich korrigiert. Denn nach dem ersten Drittliga-Aufstieg 2011 träumte man einst eigentlich vom Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Kontinuierlicher Abstieg statt Zweitliga-Traum

Nach einer ordentlichen Debütsaison und Platz zwölf deutete im zweiten Jahr vieles auf einen solchen hin. Doch als Vierter schrammte der SCP denkbar knapp am Aufstieg in die 2. Bundesliga vorbei - und geriet fortan in einen stetigen Abwärtsstrudel, der nach neun Jahren im Profibereich fast schon logisch im Regionalliga-Abstieg 2020 mündete.

Wie also geht es Münster diesmal an, nach der ersehnten Rückkehr in den Profifußball?

"Wir wollen die Euphorie nach dem Aufstieg auch in die 3. Liga mitnehmen", wich Trainer Sascha Hildmann nach dem Aufstieg im DFB-Interview Ende Juni der Frage nach dem Saisonziel aus. "Auch in der höheren Spielklasse wollen wir guten Fußball bieten. Die 3. Liga ist wahnsinnig ausgeglichen und hat in den zurückliegenden Jahren noch an Niveau hinzugewonnen. Wir freuen uns darauf, uns dort zu beweisen."

In den vergangenen drei Jahren lief jedenfalls viel richtig im Münsterland. Das lag zum einen an Hildmann selbst, der nach seiner Anstellung im Herbst 2019 auch nach dem Abstieg bleiben und den Ausrutscher korrigieren durfte. Und zum anderen an Ex-Profi Peter Niemeyer (Werder Bremen, Hertha BSC und SV Darmstadt 98), der im Sommer 2020 als Sportchef übernahm und Hildmann einen Kader zusammenstellte, mit dem der Aufstieg nicht nur Option, sondern Pflicht war.

Gleich in der ersten Spielzeit holte man sich reichlich Drittliga-Erfahrung in den Kader, die man in den Folgejahren Stück für Stück weiter ausbaute - so nun auch noch ein weiteres Mal vor dem Saisonstart in Liga drei. Nach dem überfälligen Aufstieg ist man deshalb auch eine Liga höher gut aufgestellt.

Erfahrene Zugänge - Zwei schwerwiegende Abgänge

Mit Sebastian Mrowca von Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden verpflichtete man eine erfahrene Universalantwort auf sämtliche Defensivfragen, im Mittelfeld wurden mit Rico Preißinger (Ingolstadt) für das Zentrum sowie Dominik Schad (Kaiserslautern) für die Außenbahn ebenfalls zwei routinierte Kräfte dazugeholt. Auch Stürmer Joel Grodowski (ehemals Verl) ist in der 3. Liga kein Unbekannter und sorgt für neue Optionen in der Offensive, in der man mit einem der am heißesten gehandelten Talente der Regionalliga West - Ex-Schalker Daniel Kankam Kyerewaa - einen Glückstreffer auf der Zehn landete.

Auf Abgangsseite haben die Münsteraner hingegen den Abschied von Eigengewächs Nicolai Remberg zu verkraften, dessen Aggressivität man in Münster vermissen wird. Nach dem Aufstieg mit dem SCP übersprang der 23-jährige zentrale Mittelfeldspieler eine Liga und feierte am vergangenen Wochenende sein Zweitliga-Debüt für Holstein Kiel. Den designierten Nachfolger verpflichtete Niemeyer mit Luca Bazzoli von der Zweitvertretung des VfB Stuttgart. Der 22-Jährige ähnelt Remberg von Physis wie Spielanlage sehr und dürfte dessen Rolle im 3-4-1-2-System übernehmen.

Für den flinken Außenstürmer Henok Teklab ging es auf der Karriereleiter gar noch ein paar Sprossen höher als für Remberg - der Deutsch-Eritreer wechselte zum belgischen Erstligisten Royale Union Saint-Gilloise an, mit dem er an den Play-offs zur Europa League teilnimmt. Doch auch hier wurden die Verantwortlichen fündig - seinen Platz wird mit Schad ebenfalls ein Neuzugang einnehmen.

Erfolgreiche Tests, Qualität auch in der Breite - Mittelfeldplatz ist drin

Was sich an den Ergebnissen der erfolgreichen Testspiele (sechs Siege aus sieben Spielen, darunter Erfolge gegen den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo sowie Zweitligist Braunschweig) zeigt: Die Statik im Spiel mag sich verändert haben, doch die Spielidee Hildmanns scheint weiter zu funktionieren - und das trotz höchstwahrscheinlich sechs Neuzugängen in der Anfangsformation gegen Borussia Dortmund II am Samstag (14 Uhr). Beim abschließenden 4:1 gegen Regionalligist Offenbach erzielten vier Neuzugänge die Treffer. "Man hat immer ein paar Baustellen, aber das war ein sehr guter Test", befand Hildmann nach der Partie.

Für die Qualität im Kader spricht, dass man sich trotz des langen Ausfalls des Bundesliga-erfahrenen Routiniers Dennis Grote (Kreuzbandriss) keine Sorgen um Stabilität im Mittelfeld macht. Oder, dass beispielsweise Säulen wie Gerrit Wegkamp, der als bester Torschütze zum Aufstieg 22 Treffer beisteuerte, oder Urgestein Maximilian Schulze Niehues (seit 2011 im Verein, 149 Drittliga-Spiele), dem in Bayern-Talent Johannes Schenk ein Herausforderer im Tor Druck macht, gar um einen Platz in der Startformation bangen müssen.

Weniger groß sollten die Münsteraner Sorgen um den Klassenerhalt in Liga drei sein. Zwar ist ein Durchmarsch wie zuletzt von der SV Elversberg praktiziert unwahrscheinlich, doch ein Rang im gesicherten Mittelfeld ist für den SCP möglich. Zumal man nach den Erlebnissen der ersten Drittliga-Periode der Vereinsgeschichte aus seinen Fehlern gelernt hat und zunächst kleinere Brötchen backen wird.