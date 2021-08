Münster: Bindemann bindet sich

Seit fünf Jahren durchlief Deniz-Fabian Bindemann verschiedene Jugendmannschaften beim SC Preußen Münster. Jetzt unterschrieb er den Vertrag für das Team aus der Regionalliga West.

Im Alter von 13 Jahren wechselte Bindemann aus der Jugendabteilung von Borussia Münster in die Preußen-U-14. Jede weitere Juniorenmannschaft durchlief er seitdem. In der U-17-Bundesliga erzielte der Stürmer in 24 Spielen elf Treffer und bereitete drei vor, in der A-Jugend kam er Corona-bedingt auf nur vier Einsätze und ein Tor.

Schon beim Auftakt der vergangenen Saison trainierte er mit der Regionalliga-Mannschaft, um ihn langsam an das Team hinzuführen. In der Rückrunde stand er für den Adlerklub 14-mal auf dem Platz: Er kam auf zwölf Liga- sowie zwei Pokal-Einsätze. Am Freitag teilte der Verein mit, dass Bindemann den Vertrag für die erste Mannschaft unterschrieben hat, über die Laufzeit machte Münster keine Angaben

"Wir sind sehr froh, dass sich Deniz entschieden hat, seine nächsten Schritte hier gehen zu wollen. Dort, wo sein Weg auch begonnen hat. Als Verein sind wir sehr stolz auf die Entwicklung, die Deniz in den letzten Jahren und vor allem in den letzten Monaten gezeigt hat. Mit viel harter Arbeit und Fleiß hat er den Sprung zu den Profis geschafft", wird der Münsteraner Sportdirektor, Peter Niemeyer, in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Entscheidend wird jetzt sein, dass seine Entwicklung weitergeht und er sich nicht ausruht. Aber da vertraue ich auf Deniz und unser Trainerteam, dass sie das Maximum aus ihm rausholen."

Am Sonntag empfangen die Adler in der ersten DFB-Pokalrunde den Bundesligisten VfL Wolfsburg. Anpfiff ist um 15:30 Uhr.