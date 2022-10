Münster beendet seine Sieglos-Serie - Wuppertal stoppt Oberhausen

Am Samstag gewann Preußen Münster gegen den 1. FC Düren und zieht nach Punkten wieder mit Primus Rödinghausen gleich. Der Wuppertaler SV beendete die Serie von Rot-Weiß Oberhausen. Auch der SV Lippstadt und Rot Weiss Ahlen freuten sich über drei Zähler.

Spät, aber dennoch drei Punkte: Im Duell zweier zuletzt kriselnder Teams setzte sich Preußen Münster mit 2:0 gegen den 1. FC Düren durch. In Durchgang eins hatte die Heimelf so ihre Probleme mit defensiv stabil stehenden Gästen, konnte sich nicht entscheidend in Szene setzen und offenbarte Düren teils auch gefährliche Räume. In Halbzeit zwei blieb Münster am Drücker, wurde stärker und verzweifelte auch nicht, als es lange torlos blieb: So stocherte Remberg den Ball nach einer Ecke zum 1:0 in die Maschen (82.). Düren machte im Anschluss auf, ein Fehler im Spielaufbau sorgte dann für die Entscheidung: Wooten scheiterte noch, legte dann quer auf Wegkamp, der keine Mühe mit dem 2:0-Endstand hatte (90.). Düren verpasste es, sich für einen leidenschaftlichen Einsatz zu belohnen. Nach zuletzt drei Partien ohne Sieg gelingt es den Preußen wieder, mit Rödinghausen an der Spitze nach Punkten gleichzuziehen.

Das Team der Stunde ist bezwungen: Rot-Weiß Oberhausen unterlag mit 0:1 knapp beim Wuppertaler SV. Wuppertal zeigte dabei eine starke erste Hälfte, in der auch das Tor des Tages fiel: Nach einer Ecke bekam Schütze Hagemann den zweiten Ball, zog nach Innen und jagte das Leder sehenswert in den Knick (24.). Eine verdiente Pausenführung der Heimelf, die einfach zwingender agierte als die bis dato offensiv enttäuschenden Gäste. Nach Wiederanpfiff schaffte es der WSV, die Führung zu verteidigen, auch wenn Oberhausen dicke Chancen hatte und es in den Schlussminuten nochmal richtig nervenaufreibend wurde. Der WSV, der selbst ebenfalls nochmals den Pfosten traf, konnte sich am Ende für einen engagierten Auftritt belohnen.

Einen wichtigen Sieg im Keller feierte derweil Rot Weiss Ahlen mit einem 3:1 über den 1. FC Kaan-Marienborn. In Durchgang eins plätscherte die Begegnung noch vor sich hin, Chancen waren Mangelware, so ging es auch torlos in die Pause. Das Bild änderte sich auch im zweiten Durchgang erst im weiteren Verlauf: In Minute 70 erst gingen die Gäste in Führung, als Scheld eine direkte Ecke zum 1:0 für Kaan in die Maschen setzte. Aber die Heimelf hatte zum Finale der Begegnung noch Antworten parat: Zunächst köpfte Reithmeir eine Freistoß-Flanke zum 1:1 ein (75.), dann lief Dej plötzlich aufs Tor zu und vollstreckte frei vor dem Keeper zum 2:1 für Ahlen (82.). Denn Schlusspunkt in einer packenden Endphase setzte Marzullo per Konter (90.+4). Rot Weiss kann in der Tabelle damit aus der Roten Zone klettern.

Einen verdienten Erfolg feierte der SV Lippstadt beim 1. FC Bocholt. Dabei führte die Heimelf zur Pause noch mit 1:0, in einem recht ereignisarmen ersten Durchgang war es Fakhro, der einen Elfmeter im Zweitversuch - der Schiedsrichter hatte die Ausführung wiederholen lassen - zur Führung in die Maschen setzte (45.+1). Weil Bocholt in den Minuten nach Wiederanpfiff eine klareres Ergebnis liegenließ, konnten die Gäste die Partie drehen. Mika spitzelte eine Hereingabe zum 1:1 in die Maschen (55.), ehe Holtkamp nach einer Ecke aus dem Hintergrund auf 2:1 für Lippstadt stellte (72.). Mit Fischers Kopfball zum 3:1 kurz darauf war die Sache entschieden (74.). Bocholt hatte keine Antwort mehr und verliert nach zuletzt starker Serie wieder mal ein Spiel.

Krisentreffen in Münster

Durch einen 3:0-Erfolg am vergangenen Spieltag gegen Schlusslicht Wattenscheid setzte sich der SV Rödinghausen vor Preußen Münster an die Spitze der Regionalliga West. Am Freitagabend nun wollte der SVR seine Tabellenführung in Wiedenbrück untermauern. Allerdings musste sich der SVR mit einem Remis begnügen. Safi brachte den Primus zwar zunächst in Führung (30.), jedoch dauerte es nur vier Minuten bis Wiedenbrück in Person von Kaptan zurückschlug.

Zweites Spiel unter Aachens Interimstrainer Helge Hohl, zweiter Sieg. Gegen den 1. FC Köln II legte die Alemannia schon früh den Grundstein. Imbongo bediente Mause steil, der behielt in der 8. Minute alleine vor Urbig die Nerven. Eine knappe Viertelstunde später revanchierte sich Mause, legte für Imbongo quer, der den Ball ins Tor drückte - 2:0 (24.). Die Kaiserstädter waren auch anschließend das gefährlichere Team, verpassten es aber, den Sack frühzeitig zuzuschnüren. Mehr oder weniger aus dem Nichts gelang Schmid nach einem Kölner Ballgewinn im Mittelfeld vor der Pause der Anschluss. Nach dem Pausentee plätscherte die Begegnung lange Zeit vor sich hin, gefährliche Situationen hatten Seltenheitswert. Kurz vor dem Ende gelang Korzuschek die Entscheidung. Seine Freistoßflanke ging an Freund und Feind vorbei und landete hinter Urbig zum 3:1-Endstand im Gästetor (86.)

Wattenscheid und Straelen in Zugzwang

Abgeschlossen wird der 13. Spieltag mit drei Matches am Sonntag. Schlusslicht Wattenscheid (gegen Schalke II) und Straelen (bei Gladbach II) stehen dabei gehörig unter Zugzwang. Zehn bzw. neun Punkte beträgt deren Rückstand ans rettende Ufer bereits. Zudem findet das Fortuna-Duell zwischen Köln und Düsseldorf II statt.