Münchner Stadtduell abgebrochen - Würzburger Kickers und Haching gewinnen spät

Alle zehn Partien des 22. Spieltages sollten am Samstag über die Bühne gehen. Der Wintereinbruch in Teilen Bayerns sorgte aber für einige Ausfälle. Gespielt wurde dennoch in Heimstetten, wo das Münchner Stadtderby aber nach wenigen Sekunden abgebrochen wurde. Würzburg und Haching feierten derweil Last-Minute-Siege.

Vier Spiele mussten nach dem Wintereinbruch im Norden und der Mitte Bayerns am Samstag abgesagt werden. In Eichstätt, Nürnberg, Vilzing und Schweinfurt rollte der Ball nicht. Und auch in Heimstetten war nach wenigen Sekunden wieder Schluss. Das Debüt von FCB-Coach Holger Seitz rückte in den Hintergrund. Denn das Münchner Stadtduell zwischen Türkgücü und dem FC Bayern II wurde abgebrochen. Auslöser war ein Banner des Bayern-Fanclubs Kurdistan, das einen Polizeieinsatz zur Folge hatte. Blieben also noch fünf Spielstätten, auf den tatsächlich Fußball gespielt wurde.

In Pipinsried waren die Würzburger Kickers zu Gast. Der Tabellenzweite tat sich bei den abstiegsbedrohten Gastgebern äußerst schwer, gewann durch ein Tor in der fünften Minute der Nachspielzeit aber dennoch mit 2:1. Die Platzherren hinterließen über die gesamte Spielzeit den besseren Eindruck, nutzten allerdings ihre Möglichkeiten nicht. Einzig Jike, der jedoch etliche weitere Gelegenheiten liegen ließ, verwandelte nach 22 Minuten, als Würzburg eine Hereingabe nicht entscheidend klärte. Nach der Pause hatte der FCP genügend Chancen, um für die Vorentscheidung zu sorgen. Es trafen allerdings die Gäste. Eine Flanke rutschte zu Karamani am zweiten Pfosten durch, der nicht lange fackelte und ausglich (72.). Mit der letzten Möglichkeit des Spiels bestrafte der FWK schließlich den Chancenwucher der Gastgeber, als Wegmann nach einem Freistoß aus dem Gewühl den Siegtreffer markierte.

Unter der Rubrik Kampfsieg verbuchte auch Spitzenreiter Haching drei Zähler im Aufstiegsrennen. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Fetsch auf Vorarbeit seines Keepers in den Schlussminuten (87.). Alleine vor Augsburgs Torwart blieb der Angreifer dann eiskalt. Zuvor hatte der Primus zwar mehr Spielanteile, wirklich gefährlich wurde es aber nur beim Pfostenschuss von Ehlich (83.). Der FCA-Nachwuchs stand in der Abwehr gut gestaffelt und setzte nach vorne auf Konter. Letztlich allerdings erfolglos.

Gegen das Schlusslicht aus Heimstetten keine Probleme hatte schlussendlich Viktoria Aschaffenburg. Der SVH hatte im ersten Durchgang zwar gute Chancen, um in Führung zu gehen, kassierte dann aber kurz vor der Pause das 0:1. Meyer ließ Schlussmann Riedmüller mit seinem Flachschuss keine Abwehrmöglichkeit (43.). Nach der Pause steigerten sich die Schönbusch-Kicker, Hebisch per Kopf (72.) und Schulz per Heber (90.+3) sorgten für einen klaren Erfolg der Unterfranken.

Ansbach gut erholt

Gut erholt vom 1:4 gegen Bayern II präsentierte sich die SpVgg Ansbach. Im mittelfränkischen Duell behielten die Nullneuner gegen die SpVgg Greuther Fürth II die Zähler zuhause. Den Grundstein legten die Hausherren im ersten Durchgang. Nachdem Kroiß zunächst gute Gelegenheiten ausließ, besorgte Schmidt nach Balleroberung von Weeger das 1:0 (33.). Spektakulär war dann der zweite Treffer der Ansbacher. Fürth bekam einen Eckball nicht geklärt. Der Ball fand Seefried, der zum Fallrückzieher ansetzte und traf (43.). Das kleine Kleeblatt kam wütend aus der Pause, erste Möglichkeiten brachten aber keinen Erfolg. Es dauerte bis zur 62. Minute, ehe Ex-Profi Adlung für sein Team nach einer Freistoßvariante verkürzte. Doch Ansbach erstickte die Fürther Hoffnung auf Zählbares umgehend, auch weil es Kroiß besser als in Durchgang eins machte und ein Solo von der Mittellinie erfolgreich abschloss (69.). Fürth stemmte sich anschließend zwar gegen die Pleite, an Schiefer im Heimtor war aber kein Vorbeikommen mehr.

Der TSV Rain/Lech musste sich nach zuletzt zwei Siegsen dem TSV Buchbach geschlagen geben. 0:3 lagen die Gäste nach Toren von Ammari (FE, 15.), Schmit (17.) und Walter (43.) zur Pause bereits zurück. Im zweiten Durchgang kam Rain/Lech aber noch einmal durch einen Ekin-Doppelpack heran (55., 84.). Das Kapital der ersten Hälfte war aber zu groß, um noch Zählbares aus Buchbach zu entführen. Damit rutschten die Gäste wieder auf einen direkten Abstiegsplatz. Der TSV dagegen springt aus dem Gefahrenbereich.