Münchner Schmid wird ein Löwe

Der TSV 1860 München hat den gebürtigen Münchner Julius Schmid verpflichtet. Der 21-jährige Torhüter, der neben der deutschen auch die finnische Staatsbürgerschaft besitzt, spielte zuletzt beim Regionalligisten VfB Lübeck.

Die Löwen haben ihr Torhüter-Team komplettiert und Julius Schmid vom VfB Lübeck verpflichtet. Der Deutsch-Finne kam in der vergangenen Regionalliga-Saison dreimal zum Einsatz und stand bereits acht Mal für Finnland im Tor der Junioren-Nationalmannschaften von der U 17 bis zur U 20.

"Ich freue mich unglaublich, in Zukunft das Löwen-Trikot tragen zu dürfen und in meine Heimatstadt München zurückzukehren", wird der Ex-Kieler und -Unterhachinger Schmid auf der Löwen-Website zitiert.

"Julius ist ein talentierter junger Torwart, der unser Torhüter-Team in seinem Karrierestadium sehr gut komplettiert und dem wir in der Zukunft auch den nächsten Schritt zutrauen", sagt 1860-Geschäftsführer Günther Gorenzel. "Somit sind wir auch in diesem Mannschaftsteil mit Marco Hiller, Tom Kretschmar, Julius Schmid und unserem Torhütertrainer Harry Huber für die kommenden Aufgaben bestens gerüstet."