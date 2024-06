Münchner Eigengewächs Lutz unterschreibt NHL-Vertrag

Nach einer Saison in der wichtigsten US-Nachwuchsliga geht es für den 20-jährigen Julian Lutz in einem neuen NHL-Team in Utah weiter.

Schon wieder hat ein Eishockey-Talent vom Bundesligisten EHC Red Bull München den Sprung in die nordamerikanische Profi-Liga NHL geschafft. Wie der Verein am Montag bekannt gab, unterschrieb Eigengewächs Julian Lutz seinen ersten NHL-Profi-Vertrag. Der 20-jährige Stürmer wird in der kommenden Saison für das neu gegründete NHL-Team aus Utah auf Torejagd gehen.

Bereits im Alter von zwölf Jahren wechselte Lutz in die Red Bull Eishockey Akademie. Durch seine Leistungen in den Nachwuchsmannschaften der Red Bulls, den deutschen U-Nationalteams sowie im Profiteam der Münchner spielte er sich in den Fokus der besten Eishockeyliga der Welt.

56 Partien für Green Bay

In der vergangenen Saison spielte Lutz bei den Green Bay Gamblers in der UCHL. In der wichtigsten Nachwuchsliga der USA absolvierte das Talent 56 Partien, in denen ihm starke 26 Treffer sowie 46 Assists gelangen. Nun spielt er für das neue "Utah NHL-Team", das zur kommenden Spielzeit die Lizenz der Arizona Coyotes übernimmt. Mit einem offiziellen Clubnamen, Logos und Vereinsfarben will sich das neu gegründete Team aus Salt Lake City laut Besitzer Ryan Smith noch Zeit lassen.