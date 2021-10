Münchens kostspielige Last-Minute-Pleite - Eisbären siegen, aber scheiden aus

Trotz eines deutlichen 6:3-Erfolgs gegen den HC Lugano hat der deutsche Meister Eisbären Berlin keine Chance mehr auf das Weiterkommen in der Champions Hockey League. In der Gruppe D verlor München die Tabellenführung durch ein Last-Minute-Gegentor.

Eine bittere und womöglich folgenschwere Pleite musste DEL-Tabellenführer EHC Red Bull München einstecken. In einer umkämpften Partie gegen den Schweizer Meister EV Zug gingen die Oberbayern nach nur 23 Sekunden durch ein Tor von Ex-NHL-Spieler Anton Lander in Rückstand. Anschließend aber bissen sich die Münchner in die Partie und gingen zweimal in Führung: Frederik Tiffels und Trevor Parkes drehten das Spiel zunächst für die Hausherren (29., 35.), doch Fabrice Herzog glich noch im Mitteldrittel aus (38.).

Aus den Birken und die 26 Sekunden

Im Schlussabschnitt wurde es schließlich hochspannend. Erneut Tiffels brachte den EHC mit 3:2 in Führung (45.), doch Dario Simion glich wieder aus (52.). Als alles schon nach einer Punkteteilung durch Verlängerung oder Penaltyschießen aussah, unterlief Münchens Danny aus den Birken und seiner Hintermannschaft knapp 30 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit ein schlimmer Fauxpas: Anstatt den bereits gesicherten Puck zu halten und so ein Bully im eigenen Drittel zu erzwingen, wollte der erfahrene Keeper das Spielgerät schnell zu einem Mitspieler weiterleiten. Doch dies misslang und wurde am Ende sogar zu einer direkten Vorlage zu Gäste-Stürmer Jan Kovar, der 26 Sekunden vor Schluss ins halbleere Tor einschob.

Durch die Niederlage ohne Punkt rutschte München in der Gruppe D auf Rang drei ab und steht nun in der kommenden Woche (Mittwoch, 19.45 Uhr) im finalen Gruppenspiel in Zug unter Zugzwang.

Eisbären siegen vergeblich

Der deutsche Meister ist in der CHL frühzeitig gescheitert. Der überzeugende Erfolg gegen Lugano half den Eisbären am Ende nicht mehr, da im Parallelspiel Skelleftea mit 6:1 gegen Tampere gewann und so beide skandinavischen Klubs von Berlin nicht mehr einzuholen sind.

Simon Despres (14.), Zach Boychuk (16.), Leo Pföderl (25.), Blaine Byron (28., 38.) sowie Yannick Veilleux (44.) erzielten die Berliner Tore. Für die Schweizer trafen Alessio Bertaggia (7.) und Calvin Thürkauf (34., 57.).

Im ihrem letzten Spiel der CHL-Saison 2021/22 treten die Berliner am kommenden Mittwoch (19.45 Uhr) zum Rückspiel in Lugano an.