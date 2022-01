Münchens Halbfinal-Rückspiel in Finnland abgesagt - Tiffels MVP-Kandidat

Auch das Halbfinal-Rückspiel des EHC Red Bull München in der Eishockey-Champions-League kann nicht wie geplant stattfinden.

Die Veranstalter sagten die für kommenden Dienstag vorgesehene Partie bei Tappara Tampere in Finnland am Samstag ab, auch die Münchner informierten darüber in einer Mitteilung. Nach mehreren Corona-Fällen beim ehemaligen deutschen Meister war das bereits für Dienstag dieser Woche angesetzte Hinspiel kurzfristig ausgefallen.

Mehrere Spieler der Münchner waren positiv auf das Coronavirus getestet worden, dabei gab es auch mehrere Infektionen mit der Corona-Variante Omikron. Das Gesundheitsreferat der Landeshauptstadt hatte daraufhin eine Isolation für alle positiv getesteten Profis sowie eine Quarantäne für die gesamte EHC-Mannschaft ausgesprochen. Sie sei weiterhin gültig, hieß es am Samstag.

Wie die Champions Hockey League mitteilte, würden nun alle möglichen Optionen geprüft, das Covid-19-Komitee werde zu gegebener Zeit eine finale Entscheidung treffen und bekanntgeben.

Tiffels auf der Shortlist

Angreifer Frederik Tiffels ist derweil einer von fünf Kandidaten für die Auszeichnung als wertvollster Spieler der Champions-League-Saison 2021/22. "Es ist eine große Ehre für mich. Ich sehe die Nominierung als Auszeichnung für die gesamte Mannschaft, denn ohne die Jungs wäre das sicherlich nicht möglich gewesen", äußerte der 26-Jährige.



Tiffels hat 14 Scorerpunkte (acht Tore, sechs Vorlagen) gesammelt. Neben dem gebürtigen Kölner sind auch Adam Tambellini und Ludvig Larsson (beide Rögle BK), Ryan Lasch (Frölunda HC) sowie Alexander Salak (Sparta Prag) für die MVP-Auszeichnung nominiert. Der Sieger wird im Rahmen des Endspiels gekürt, das für den 1. März angesetzt ist.