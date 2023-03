Münchens Ehliz ist Spieler des Jahres in der DEL

Große Ehre für Yasin Ehliz. Der Angreifer des EHC Red Bull München wurde bei der alljährlichen DEL-Gala gleich mit zwei Preisen ausgezeichnet.

Erstmals nach drei Jahren stieg am Samstagabend die DEL Award Show vor Publikum, rund 200 Gäste verfolgten die Zeremonie, bei der die DEL ihre besten Spieler der Saison ehrt. Ein Akteur stand dabei im Mittelpunkt.

Denn Münchens Yasin Ehliz räumte mit dem "Spieler des Jahres"-Award nicht nur den Preis in der Hauptkategorie ab. Der 30-Jährige war in den Augen der stimmberechtigten Teilnehmer (Trainer und Manager sowie Kapitäne der DEL-Klubs, die Redaktion der EishockeyNews sowie Experten von Magenta Sport und aus der DEL) auch der beste Angreifer der Hauptrunde der Saison 2022/23. Mit insgesamt 60 Scorerpunkten führt Ehliz die Liga gemeinsam mit Kölns Andreas Thuresson an, mit 39 Assists ist er der drittbeste Vorlagengeber.

Ohne sie wäre das niemals möglich gewesen.

"Ich habe mich unfassbar gefreut, als ich meinen Namen gehört habe und fühle mich wirklich geehrt. Diese Awards sind eine Auszeichnung für unser gesamtes Team, insbesondere für meine Sturmpartner Austin Ortega und Ben Smith. Ohne sie wäre das niemals möglich gewesen", sagte Ehliz.

Auch in anderen Kategorien wurden Preise vergeben: Beiden Torhütern setzte sich Henrik Haukeland (Düsseldorfer EG), bei den Verteidigern Nicholas Bailen von den Kölner Haie durch. Als "Junior des Jahres" wurde Eisbären Berlins Bennet Roßmy gewählt. Der 19-Jährige kam für die Hauptstädter in 39 Ligapartien zum Einsatz