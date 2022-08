München wird 16. Standort der European League of Football

München bekommt zur Saison 2023 ein Team in der European League of Football (ELF), die damit auf 16 Teams aus acht Ländern wächst.

Die European League of Football macht ab 2023 auch in Mailand, Budapest, Zürich und München Station. IMAGO/Nico Herbertz

Mailand, Budapest und Zürich waren für die kommende Saison bereits als neue Standorte der kontinentalen Liga verkündet worden, München wird nun der 16. Spielort. Der Name des neuen Teams steht noch nicht fest.

"Auf der Deutschland-Karte schließt sich damit für uns der Kreis. München ist eine Stadt mit einer großen Football-Tradition und vielen begeisterten Fans", sagte ELF-Geschäftsführer Zeljko Karajica. "Damit ist der Ausbau mit deutschen Franchisen erst einmal abgeschlossen."

Mit Berlin Thunder, den Hamburg Sea Devils, dem amtierenden Meister Frankfurt Galaxy, Rhein Fire, den Cologne Centurions, Stuttgart Surge und den Leipzig Kings sind bereits sieben der aktuellen Teams in Deutschland beheimatet.

European League of Football 2022 Der Spielplan

Die Conference-Tabellen

"Für uns ist das ein wichtiges Signal nach innen und nach außen", findet ELF-Commissioner Patrick Esume. "Wir haben in München starke Partner gefunden, die unserer Liga weiter an Stabilität verleihen und darüber hinaus sehr ehrgeizig sind, ein schlagkräftiges Team zu formen."

"Weitere attraktive Standorte": 24 Teams sind das Ziel der ELF

In der seit Juni laufenden ELF-Saison 2022 kämpfen zwölf Teams aus fünf Nationen in drei Conferences um den Einzug in die Playoffs. "Wir haben uns für die kommenden Jahre das Ziel gesetzt, mit 24 Mannschaften zu spielen", sagte Karajca. "Dabei ist wichtig zu betonen, dass wir eine europäische Liga sind. Die Mehrheit der Teams wird aus dem Ausland kommen." Esume ist sich sicher, "dass wir in den nächsten Jahren weitere attraktive Standorte präsentieren können".

Der neueste ist zunächst München. Dort findet am 13. November auch das erste NFL-Spiel in Deutschland statt. Die Karten für die Partie zwischen den Tampa Bay Buccaneers mit Superstar Tom Brady und den Seattle Seahawks waren in kurzer Zeit ausverkauft.