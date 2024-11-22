München verpflichtet Offensivverteidiger Butcher

Der US-Amerikaner Will Butcher verteidigte mehrere Jahre für die New Jersey Devils in der NHL. Nun soll er den EHC Red Bull München verstärken. Zuletzt spielte er in Kasachstan.

Will Butcher, hier im Trikot der Buffalo Sabres, spielt künftig für den EHC Red Bull München. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Der EHC Red Bull München hat den früheren NHL-Profi Will Butcher (29) unter Vertrag genommen. Wie der viermalige deutsche Meister mitteilte, kommt der US-Verteidiger vom kasachischen Verein Barys Astana. Butcher spielte insgesamt fünf Jahre in der NHL, wo er lange bei den New Jersey Devils unter Vertrag stand. Mit der US-Auswahl gewann er die Bronzemedaille bei der WM 2018.

"Wir waren auf der Suche nach einem spielstarken Verteidiger und haben ihn in Will gefunden. Er ist erfahren, im besten Eishockeyalter und hat mehrfach bewiesen, dass er auf höchstem Niveau spielen kann", sagte Sportdirektor Christian Winkler über die neue Nummer vier der Münchner. Winkler hatte am Abend zuvor bei Magenta Sport bereits erklärt, dass sein Team vor der Verpflichtung eines Spielers für den Abwehrbereich steht.

Butcher spielte zuletzt 15 Partien, in denen er drei Vorlagen gab, in der russisch-dominierten KHL in der kasachischen Hauptstadt Astana. Aufgrund sportlichen Misserfolgs wurde dort jedoch kürzlich das Management ausgetauscht - und als Konsequenz obendrein sämtliche ausländischen Importspieler entlassen.

Abwehrspieler mit offensiven Qualitäten

In der NHL hatte Butcher zuvor immerhin 280 Partien für die New Jersey Devils und Buffalo Sabres bestritten - letztmals in der Saison 2021/22. Vor seinem Wechsel im Sommer in die KHL hatte der Linksschütze zuletzt zwei Spielzeiten in der Minor League AHL gespielt. Butcher gilt als laufstark und besitzt offensive Fähigkeiten.

Als Rookie hatte er für die Devils 2017/18 in insgesamt 86 Spielen satte 48 Scorerpunkte erzielt, konnte diese Marke anschließend in der NHL indes nicht mehr bestätigen. 118 Scorerpunkte in 280 NHL-Partien stellen dennoch für einen Verteidiger einen beachtenswerten Wert dar.

Butcher kann in seiner Karriere zudem auf mehrere Titelgewinne blicken: So gewann er mit seinem Teams sowohl in der US-Nachwuchsliga USHL und der College-Liga NCAA Meistertitel sowie mit der U-18-Nationalmannschaft WM-Gold.