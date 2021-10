München und Mannheim siegen - Tore satt in Wolfsburg

Am 10. Spieltag der DEL hielt sich Liga-Primus München beim ERC Ingolstadt schadlos und gewann 6:3, gleichzeitig gewannen die Adler Mannheim in Düsseldorf. Tore satt gab's zwischen Wolfsburg und Augsburg.

Der EHC Red Bull München hat die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga eindrucksvoll verteidigt. Am Freitagabend gewann der EHC 6:3 (2:0, 3:1, 1:2) beim ERC Ingolstadt. Ben Street traf dabei doppelt (2. Minute/23.). Mit 24 Punkten aus zehn Spielen führt das Team von Trainer Don Jackson damit die Tabelle an.

Der zuvor punktgleiche Vizemeister Grizzlys Wolfsburg verspielte beim 6:5 (3:0, 1:3, 1:2) gegen die Augsburger Panther nach Verlängerung erst eine 4:0-Führung und musste auch nach dem 5:4 noch einmal in die Overtime, in der Julian Melchiori zum mühevollen Sieg traf.

Mannheim gewinnt Spitzenspiel

Damit bleiben die Niedersachsen Tabellenzweiter vor den Adler Mannheim, die das Spitzenspiel beim Überraschungsteam Düsseldorfer EG 5:2 (1:1, 3:0, 1:1) gewann. Kühl und effizient verdiente sich der Meisterschafts-Top-Favorit den Sieg bei der glücklosen DEG, die die erste Heimniederlage in dieser Saison kassierte. Nationalspieler Korbinian Holzer steuerte eine Torvorlage bei seiner Rückkehr nach Düsseldorf bei. Der ehemalige NHL-Verteidiger stand erstmals seit seinem Weggang 2010 aus Düsseldorf nach Nordamerika wieder auf Düsseldorfer Eis.

Tabellenletzter bleiben die Schwenninger Wild Wings, die 1:5 (0:2, 1:1, 0:2) bei den Kölner Haien verloren. Die Wild Wings verloren zum dritten Mal in Serie und haben nach zehn Spielen erst sechs Punkte.