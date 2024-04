"München, startet die Motoren": RENNSPORT bei der Saudi-WM

Mit RENNSPORT ist der erste Titel eines deutschen Publishers für den Esports World Cup in Saudi-Arabien bestätigt. Der neue Wettbewerb stockt sein Disziplinen-Portfolio somit auf derzeit 18 Spiele auf.

"Wir freuen uns anzukündigen, dass wir beim diesjährigen Esports World Cup vertreten sein werden", teilte der offizielle RENNSPORT-Account am Mittwoch via X mit. Zuvor hatten die Ausrichter des Wettbewerbs selbst schon die Katze aus dem Sack gelassen: "München, startet die Motoren! RENNSPORT macht sich in Hochgeschwindigkeit auf den Weg zum Esports World Cup." Der SimRacing-Titel ist das erste Videospiel eines deutschen Publishers, das für das Turnier in Riad angekündigt wurde.

RENNSPORT befindet sich immer noch in der Beta-Phase, im Rahmen der ESL R1 fanden aber bereits eSport-Wettkämpfe statt. Die ESL könnte auch eine Rolle in der Vermittlung zwischen Esports World Cup und den Münchner Machern der Renn-Simulation gespielt haben. Schließlich ist der Veranstalter seit 2022 Teil der ESL FACEIT Group und gehört seither auch der Savvy Games Group. Diese ist wiederum Teil des Public Investment Fund (PIF) der saudi-arabischen Regierung.

Riot Games bestätigt LoL für Riad

Das immer größer werdende Engagement Saudi-Arabiens in eSport und Gaming erfolgt im Rahmen der Vision 2030, mit der die Abhängigkeit vom Öl verringert werden soll. Vorgeworfen wird dem Wüstenstaat in diesem Zusammenhang aber auch "eSportswashing". Demnach wolle das Königreich durch die Investitionen in besagtem Sektor von der international viel kritisierten Menschrechtslage im Land ablenken.

Wenige Tage vor der RENNSPORT-Verkündung war bekannt geworden, dass auch League of Legends beim Esports World Cup im Sommer 2024 gespielt wird. Gerüchte darum hatten sich schon seit Januar hartnäckig gehalten, Riot Games bestätigte diese zu Ostern. Damit baut der World Cup sein Disziplinen-Portfolio auf aktuell 18 Titel aus. Darunter befinden sich zum Beispiel Fortnite, Counter-Strike 2, Dota 2, Rocket League, Starcraft 2, Teamfight Tactics und EA SPORTS FC 24.