München spielt Ende Januar in Tampere um den Finaleinzug

Nach der coronabedingten Absage der beiden Halbfinalspiele des EHC Red Bull München entschied die Champions Hockey League am Mittwoch über das weitere Prozedere.

Spielt Ende Januar in Tampere um den Finaleinzug in der CHL: Der EHC Red Bull München. imago images

Nachdem die eigentlich für den 4. und 11. Januar vorgesehenen Halbfinalpartien zwischen den Oberbayern und Tappara Tampere nach zahlreichen Coronavirus-Infektionen bei den Münchnern zunächst abgesagt worden waren, beschloss das COVID-19-Komitee der CHL nun, dass der Finalist am 25. Januar in nur einem Spiel in Finnland ausgespielt werden soll.

Gesucht wird der Gegner von Rögle BK. Denn der Ex-Klub des deutschen Jungstars Moritz Seider (Detroit Red Wings) setzte sich in zwei Partien gegen CHL-Seriensieger Frölunda Göteborg durch. Nach einem 5:3-Heimspielsieg Anfang Januar gewann Rögle am Dienstag auch das Rückspiel auswärts mit 3:1.

Enger Terminplan

Das eigentlich für den 24. Januar angesetzte DEL-Spiel der Münchner gegen Meister Eisbären Berlin wurde daher auf den 8. März (19.30 Uhr) verlegt. Für den 26. Januar allerdings ist weiter ein DEL-Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers in München angesetzt.

Erst am Mittwoch war der große Teil des Münchner Kaders nach der Quarantäne wieder in den Trainingspartie zurückgekehrt.