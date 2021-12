München rehabilitiert sich - Niederlage für Nürnberg bei Reimer-Jubiläum

München hat sich nach der Niederlage im Gipfeltreffen gegen Mannheim mit einem Sieg gegen Schwenningen? zurückgemeldet. In Köln gab es für Nürnberg bei Patrick Reimers 1000. DEL-Spiel nichts zu holen. Schlusslicht Bietigheim siegte im Kellerduell.

Die Kölner Haie haben auch auf das 1000. Spiel von Olympia-Silbermedaillengewinner Patrick Reimer in der DEL Liga keine Rücksicht genommen. Beim 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) am Freitagabend gelang dem Team von Uwe Krupp gegen Reimers Nürnberg Ice Tigers trotz einiger Ausfälle der sechste Sieg in Serie. Der seit einigen Tagen auch erfolgreichste DEL-Scorer Reimer ging diesmal leer aus. Damit sprangen die Haie auf Platz drei der Tabelle.

Dabei waren vor dem Spiel noch positive Corona-Tests bei den Rheinländern bekannt geworden. Aus Sicherheitsgründen hatten sich mehr Spieler vorsorglich in Quarantäne begeben, darunter auch Kapitän Moritz Müller. Der Tabellenvierte Wolfsburg besiegte die Iserlohn Roosters mit 3:2 (0:0, 1:1, 1:1) erst in Verlängerung.

Der EHC Red Bull München gelang nur 24 Stunden nach der Spitzenspiel-Niederlage gegen Adler Mannheim beim 4:2 (2:2, 2:0, 0:0) gegen die Schwenninger Wild Wings wieder ein Sieg. Nationalstürmer Patrick Hager erzielte die entscheidenden beiden Treffer.

Routinier Schoffs trifft bei Bietigheim-Sieg

Im Tabellenkeller gewann Aufsteiger Bietigheim Steelers erneut gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg. Fünf Tage nach dem 5:2 in Schwenningen besiegten die Steelers die Augsburger Panther 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Dem 36 Jahre alten René Schoofs, der seine gesamte Karriere in Bietigheim verbrachte, gelang dabei das erste DEL-Tor seiner Karriere.

In einem weiteren Spiel gewann der ERC Ingolstadt 5:4 (2:3, 1:1, 1:0) nach Verlängerung bei den Krefeld Pinguinen.