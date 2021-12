München prescht voran: NFL-Spiele sollen in der Allianz-Arena steigen

Die NFL hat angekündigt, künftig auch in Deutschland offizielle Regular-Season-Partien steigen zu lassen. Ein Kandidat für Austragungen ist dabei die Stadt München, die selbst auch gern Matches ausrichten will.

München will Spielort der NFL werden.

Der Stadtrat stimmte in der Vollversammlung am Mittwoch der Bewerbung um Partien der International Series von 2022 bis 2025 in der Allianz-Arena, Heimstätte des FC Bayern, offiziell zu. Bis zum Super Bowl im Februar 2022 will die US-Liga die Entscheidung über die Austragungsstadt in Deutschland bekanntgeben. Die NFL hatte Mitte Oktober angekündigt, in den kommenden Jahren reguläre Ligaspiele in Deutschland auszutragen. Neben München sind Düsseldorf und Frankfurt/Main als mögliche Spielorte ausgewählt worden.

Seit 2007 steigen bereits regelmäßig während der Regular Season Spiele in London, inzwischen neben dem traditionsreichen Wembley Stadium auch im neuen Stadion der Tottenham Hotspur. Außerdem finden seit 2016 regelmäßig Partien in Mexico City statt.

"München hat das größte und beste Stadion"

Sebastian Vollmer, der frühere Profi der New England Patriots, verspricht sich vom ersten NFL-Spiel auf deutschem Boden einen enormen Schub für die Sportart. "Das wird sofort einen riesigen Hype auslösen. Mit dem Spiel in Deutschland wird es eine regelrechte Explosion geben", sagte der inzwischen 37-jährige zweimalige Super-Bowl-Champion in der aktuellen Ausgabe der "Sports Illustrated" (01/22).

Vollmer, der von 2009 bis 2016 für die Pats spielte und damals stets Tom Brady bewachte, glaubt nicht, "dass die NFL in Deutschland langsam anläuft. Ich gehe davon aus, dass wir schnell bis zu vier Spiele hier haben und noch viel mehr Fans dazukommen werden. Die NFL wünscht sich eine langjährige Partnerschaft, die über viele Jahre Spiele in Deutschland garantiert."

Aus Austragungsort präferiert Vollmer ebenfalls die Allianz-Arena: "München hat das größte und beste Stadion." Doch: "Frankfurt und Düsseldorf haben andere Vorteile, zum Beispiel die Lage."