München kassiert nächste Liga-Niederlage - Adler brauchen Overtime

Der 32. Spieltag startete am Sonntag mit einem Nürnberger Sieg im Derby gegen München. Berlin siegte dagegen zum vierten Mal in Folge. Am späteren Nachmittag mussten sowohl Mannheim als auch Köln in die Overtime - mit gemischten Ergebnissen.

Im Hintertreffen: Yasin Ehliz (re.) und der EHC München verlor in Nürnberg. picture alliance / Sportfoto Zink / ThHa