In der Overtime: Hager bringt München nah ans Finale

Dem EHC Red Bull München fehlt noch ein Sieg zum Einzug ins Finale um die deutsche Meisterschaft. Der Hauptrundenerste besiegte die Grizzlys Wolfsburg erst in der Overtime mit 3:2.

Serie gedreht: Nach zwischenzeitlichem 1:2-Rückstand im Halbfinale gegen Wolfsburg fehlt den Oberbayern nun nur noch ein Sieg zum Finaleinzug. Am Samstag fielen die ersten drei Treffer schon in der turbulenten Anfangsphase: Chris DeSousa schon nach 54 Sekunden sowie Austin Ortega (5.) brachten Münchnen vor 5.728 Zuschauern früh mit 2:0 in Führung. Doch Laurin Braun stellte nur 114 Sekunden später den Anschlusstreffer her (7.)

Nach torlosem Mitteldrittel sorgte Wolfsburgs Kapitän Spencer Machacek im Powerplay für den Überzahl (50.). Die Entscheidung musste somit in der Overtime fallen, in der Münchens Kapitän Patrick Hager nach einem Fehlpass der Niedersachsen im eigenen Drittel nach Alleingang gekonnt zum 3:2-Endstand traf (64.).

Spiel sechs findet am Ostermontag (14.15 Uhr) wieder in Wolfsburg statt.