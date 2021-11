Real Madrid beendet Bayerns Euroleague-Serie

Der FC Bayern München hat nach drei Euroleague-Siegen in Serie wieder verloren. Gegen den spanischen Topklub Real Madrid verlor der FCB am Freitagabend in heimischer Arena unglücklich mit 76:80 (32:43).

Schwerer Stand: Reals Tristan Vukcevic stellt sich Augustine Rubit (re.) in den Weg. imago images/kolbert-press