Heimpleite zum Saison-Abschied: Bayern unterliegt Panathinaikos

Titelanwärter Panathinaikos Athen gab sich am Freitag in München keine Blöße und schlug den FC Bayern 82:75. Am kommenden Donnerstag hat der FCB in Monaco dann seinen letzten Auftritt der laufenden Euroleague-Saison.

Eine Nummer zu große: Athens Kostas Antetokounmpo (#37) im Duell mit Carsen Edwards. IMAGO/kolbert-press