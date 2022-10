Weiler-Babb wirft den Sieg weg: Bayern verliert Krimi gegen Mailand

Am vierten Euroleague-Spieltag hofften die Bayern auf den ersten Sieg - und der schien greifbar, am Ende jubelten aber die Gäste aus Mailand, die sich mit 83:81 durchsetzten.

Am Ende wurde es nichts aus dem ersten Heimerfolg in der Euroleague in der neuen Saison, dabei war dieser vor 5483 Zuschauern durchaus im Bereich des Möglichen. Gegen den italienischen Meister Emporio Armani Mailand lagen die Münchner zwischenzeitlich gar mit 14 Punkte vorne - und verloren am Ende dennoch mit 81:83 (43:37).

Die Bayern fanden gut ins Spiel, trafen hochprozentig und erzwangen gegnerische Ballverluste. Der Lohn: Nach 15 Minuten führte das Team von Headcoach Andrea Trinchieri 40:26, doch dann ließen die Hausherren ein wenig nach, während sich Mailand steigerte und den Rückstand zur Pause auf sechs Zähler verkürzte.

Die Bayern waren trotz personeller - Augustine Rubit fehlte gänzlich, während Othello Hunter Mitte des zweiten Viertels ausschied - und damit einhergehender Größenprobleme im dritten Viertel noch mit neun Punkten vorne, doch Mailand kam dank eines zwischenzeitlichen 17:5-Laufs wieder ran und zog sogar vorbei. Der FCB hielt aber dagegen und sorgte für ein dramatisches Finish, das an Spannung nur schwer zu überbieten war.

Weiler-Babb zeigt Nerven - Zipser glücklos

Zuerst brachte Guard Billy Baron die Mailänder mit einem Dreier 21,3 Sekunden vor Schluss mit 83:81 in Führung, doch im Gegenzug wurde Nick Weiler-Babb gefoult. Der 26-Jährige hatte bei noch drei Sekunden auf der Uhr zwei Freiwürfe und damit den Sieg oder zumindest die Verlängerung in der Hand, der Nationalspieler vergab aber beide Würfe und besiegelte die bittere Niederlage, auch weil Zipsers Wurf mit der Schlusssirene aus der eigenen Hälfte knapp sein Ziel verfehlte.

"Zwischendurch haben wir bewiesen, was wir können", wies Paul Zipser nach dem Spiel bei "MagentaSport" auf das Positive hin, gab aber auch zu: "Es war bitter, aber trotzdem gut." Zipser selbst befindet sich nach seiner schweren Hirn-OP wieder auf dem Weg zu alter Form, er kam auf 13 Punkte. "Es wird bei mir immer besser."

Mit 20 Punkten war Cassius Winston der beste Werfer der Bayern, die am Freitag kommender Woche bei Roter Stern Belgrad nun den ersten Euroleague-Sieg angehen wollen. Bei den Italienern war Nicolo Melli Topscorer (17 Zähler), der deutsche Nationalcenter Johannes Voigtmann bekam indes wenig Spielzeit und kam in gerade mal sieben Minuten auf zwei Punkte und zwei Rebounds.

Bayern München - Armani Mailand 81:83 (43:37)

Beste Werfer Bayern München: Winston (20), Zipser (13), Obst (12), Jaramaz (10)

Armani Mailand: Melli (17), Davies (14), Pangos (13), Hines (10)

Zuschauer: 5483