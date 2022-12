Winston geht voran: Bayern-Basketballer feiern vierten Sieg

Am 11. Spieltag der Euroleague haben die Bayern-Basketballer Israels Rekordmeister Maccabi Tel Aviv bezwungen und ihren Fehlstart nun weitgehend wettgemacht.

Die Basketballer des FC Bayern haben ihren Aufwärtstrend in der Euroleague bestätigt und den vierten Sieg aus den vergangenen sechs Spielen geholt. Das Team von Trainer Andrea Trinchieri schlug den israelischen Rekordmeister Maccabi Tel Aviv am Freitagabend 98:89 (50:44). "Das war eine mannschaftliche Leistung, wenn man auf das Scoring schaut", sagte der frühere NBA-Profi Elias Harris bei MagentaSport: "Wir haben das gut gelöst."

zum Thema Der 11. Spieltag der Euroleague

Die Münchner, mit fünf aufeinanderfolgenden Niederlagen in die Saison der Königsklasse gestartet, stecken mit vier Erfolgen aus elf Spielen zwar weiter im unteren Tabellendrittel fest, haben die Top 8 aber inzwischen wieder fest im Visier - und den gut gestarteten deutschen Rivalen Alba Berlin (drei Siege) nun hinter sich gelassen.

Tel Aviv auswärts weiter sieglos

Bester Werfer der Gastgeber, die in der Vorwoche unglücklich bei der AS Monaco verloren hatten (79:80), war US-Guard Cassius Winston (23). Die Bayern setzen sich vor der Pause leicht ab und konnten den Vorsprung nach dem Seitenwechsel stabil halten. Die Gäste aus der Mittelmeerstadt blieben nach dem Seitenwechsel dank eines überragenden Lorenzo Brown (insgesamt 36 Punkte) zwar dran, die Bayern hatten unter anderem durch zwei erfolgreiche Distanzwürfe von Nationalspieler Andreas Obst die passende Antwort und gingen mit 73:67 in den Schlussdurchgang, in dem sie den Vorsprung erfolgreich verteidigten. Maccabi bleibt damit auswärts in dieser Euroleague-Saison weiter sieglos.

Am Sonntag (18 Uhr/MagentaSport) tritt München im Viertelfinale des BBL-Pokals zu Hause und in klarer Favoritenrolle gegen BBL-Hinterbänkler medi Bayreuth an.

BBL, Nachholspiel vom 2. Spieltag

Synt. MBC Weißenfels - Telekom Baskets Bonn 74:91 (18:11,18:25,23:30,15:25)

Punkte Synt. MBC Weißenfels: Mushidi 16, Breunig 14, Callison 12, Clyburn 9, Darden 7, Ihring 7, Bryant 6, Ballock 3

Telekom Baskets Bonn: Morgan 21, Kratzer 16, Shorts 13, Malcolm 9, Herrera 8, Williams 8, Delany 7, Tadda 5, Ensminger 2, Kessens 2

Zuschauer: 1750