5:2 gegen Kosice: Red Bull München auf Achtelfinalkurs

Dank des zweiten Siegs in Folge gegen den slowakischen Meister HC Kosice ist der EHC Red Bull München wieder auf Achtelfinalkurs in der Champions Hockey League.

Nach der dramatischen Niederlage am ersten Spieltag ist der EHC Red Bull München dank des zweiten Sieges in der Champions Hockey League in Folge wieder auf Achtelfinalkurs. Der amtierende deutsche Eishockeymeister zeigte sich gegen den slowakischen Teilnehmer HC Kosice treffsicher und gewann souverän mit 5:2.

Bereits im ersten Drittel gingen die Münchner durch Austin Ortegan (11.) und Filip Varejcka (18.) mit 2:0 in Führung. Auch das Anschlusstor von Jens Olsson (28.) brachte die Oberbayern nicht aus dem Konzept. Viel mehr angespornt entschied das Team vom ehemaligen Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm nach Treffern von Patrick Hager (34.) und Nico Kämmer (39.) auch das zweite Viertel für sich und stellte alle Weichen auf Sieg.

Nach der postwendenden Antwort von Jonathon Blum (45.) auf den zweiten Treffer von Olsson (43.) konnten sich die Bullen innerlich schon auf die nächsten Aufgaben vorbereiten: Am vierten Spieltag in der CHL (Sonntag, 16.30 Uhr) empfangen die Münchner den HC Innsbruck im heimischen SAP Garden, bevor am kommenden Donnerstag (19.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG die 30. Spielzeit der DEL eröffnet wird.