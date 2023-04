3:1 in Spiel fünf gegen Ingolstadt: München ist Deutscher Eishockey-Meister

Der EHC Red Bull München ist neuer Deutscher Eishockey-Meister. Die Münchner gewannen Spiel fünf gegen den ERC Ingolstadt und entschieden die "Best-of-7-Serie" mit 4:1 für sich.

Damit setzten sich der EHC Red Bull zum insgesamt vierten Mal die Krone im deutschen Eishockey auf. Bereits von 2016 bis 2018 gewannen die Münchner dreimal in Serie die deutsche Meisterschaft.

Damit setzte sich auch das beste Team der Hauptrunde durch. Mit 122 Punkten schloss der EHC die Tabelle der DEL souverän als Erster ab und ging als Topfavorit in die Play-offs. Im Viertel- und Halbfinale tat sich München zunächst aber schwer.

In der Finalserie fanden die Süddeutschen dann aber ihre Topform wieder. Bis auf Spiel drei, das vor eigenem Publikum mit 3:4 verloren ging, hatte Ingolstadt eigentlich nur wenig Chancen. So auch in Spiel fünf. Zwar ging Ingolstadt durch Ronning in Führung ((7.), doch Kastner (13.), Eder (52.) und Varejcka (59.) schossen die Münchner zum Titel. Zum insgesamt 20. Mal bewahrheitete sich damit das Hauptrunden-Orakel.

