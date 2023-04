Mit dem dritten Torwart: Ingolstadt meldet sich in Finalserie zurück

Der ERC Ingolstadt hat sich mit einer Energieleistung - und mit dem dritten Torwart zwischen Pfosten - Spiel drei des DEL-Finals beim EHC Red Bull München gesichert und verkürzt in der Serie auf 1:2.

Nach einem aufopferungsvollen Kampf hat der ERC Ingolstadt den ersten Sieg in der Finalserie um die Meisterschaft in der Deutschen Eishockey Liga eingefahren. Die Ingolstädter siegten am Dienstagabend mit 4:3. Die ersten beiden Partien hatte der EHC 2:1 und 7:1 für sich entschieden. Ingolstadt hat damit am Freitag (19.30 Uhr) die Chance, die Serie in Spiel vier in eigener Halle auszugleichen.



Die 5,728 Zuschauer in der Münchner Halle sahen von Anfang an eine temporeiche Partie. Den Ingolstädtern war anzumerken, dass sie nach der deutlichen Heimniederlage eine Reaktion zeigen wollten. Wojciech Stachowiak brachte den ERC mit seinem zweiten Tor in der Finalserie in Führung (6.). Die Münchner brauchten ein wenig, um in die Partie hineinzukommen. "Ingolstadt ist brutal rausgekommen, da müssen wir ein Mittel finden. Das ist bislang nicht so gut von uns", sagte Justin Schütz während des ersten Drittels. Fast aus dem Nichts glich Ben Smith für den Titelfavoriten aus (10.).

Stettmer zeigt sich unbeeindruckt

Doch die Ingolstädter ließen sich dieses Mal nicht von einem Gegentor aus der Ruhe bringen. Frederik Storm traf in Überzahl (16.) - es war das erste Powerplay-Tor der Ingolstädter sechs Spielen. Wie schon in den ersten beiden Playoff-Finalspielen präsentierten sich die Münchner indes sehr effizient. Schütz stellte mit einem Glück mit dem Schlittschuh kurz vor der ersten Drittelpause auf 2:2 (20.).

Ein wenig Glück hatte Justin Schütz (Nr. 18) bei seinem 2:2 für München. IMAGO/Eibner

Seinen ersten DEL-Start ausgerechnet in einem Finalspiel absolvierte Ingolstadts Torwart Jonas Stettmer. Doch der 21-Jährige zeigte sich davon unbeeindruckt und parierte stark. "Er macht einen tollen Job", sagte Ingolstadts Ty Ronning über den Schlussmann im zweiten Drittel. Stettmer ist hinter dem verletzten Michael Garteig und dem erkrankten Kevin Reich (Mittelohrentzündung) normalerweise nur die Nummer drei bei den Ingolstädter Torhütern und war schon in Spiel zwei früh für Reich ins Spiel gekommen. .

Doppelschlag in der Schlussphase entscheidet

Allerdings konnte auch der Youngster das 2:3 aus Sicht der Ingolstädter nicht verhindern. Ein Schuss von Münchens Kapitän Patrick Hager prallte an den Handschuh von ERC-Verteidiger Mathew Bodie und von dort aus ins Tor (38.). Dabei waren die Ingolstädter die bessere Mannschaft im zweiten Drittel, was auch Münchens Angreifer Andreas Eder nicht entgangen war: "Man muss ehrlich sagen: Jetzt im zweiten Drittel waren wir die schlechtere Mannschaft."



Im letzten Drittel kämpften die Ingolstädter aufopferungsvoll - und belohnten sich schon in der Schlussphase binnen 43 Sekunden gleich doppelt: Stachowiak traf nach einem Konter zum 3:3 (55.). Kurz darauf machte Tye McGinn, der einen Schusspass von Daniel Pietta gekonnt abfälschte, das fulminante Comeback des ERC perfekt (56.). Die Münchner warfen am Ende alles noch vorne, doch Stettmer und die Ingolstädter brachten den knappen Vorsprung über die Zeit.