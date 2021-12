18:0-Lauf im Schlussviertel: Bayern zünden spät gegen Heidelberg

Durch den achten Sieg im zehnten Spiel in der Basketball-Bundesliga hat der FC Bayern München seine Tabellenführung behauptet.

Am Ende reichte es zum Sieg: Bayerns Othello Hunter und Vladimir Lucic. imago images/Jan Huebner

Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri bezwang am Montagabend die MLP Academics Heidelberg zuhause mit 77:71 (33:33). Die Münchner taten sich lange Zeit schwer, eröffneten das vierte Viertel aber mit einem 18:0-Lauf.

Die Münchner wurden ihrer Favoritenrolle zunächst nicht gerecht, auch nicht durch einen zwischenzeitlichen 7:0-Lauf. Die Heidelberger erzwangen durch eine aggressive Verteidigung in der ersten Hälfte zwölf Ballverluste und glichen die Partie zur Pause zum 33:33 aus.

Im Lauf des dritten Durchgangs traten die Gäste auch offensiv couragierter auf und gingen mit einer Sechs-Punkte-Führung in den Schlussabschnitt. Dort wurden die Münchner dann doch ihrer Favoritenrolle gerecht: Die Gastgeber eröffneten den Durchgang mit einem 18:0-Lauf, kassierten in den ersten fünfeinhalb Minuten keine Punkte und erspielten sich eine vorentscheidende 70:58-Führung.

Wettbewerbsübergreifend fuhren die Münchner ihren dritten Sieg nacheinander an, und das innerhalb von fünf Tagen. In der Basketball-Bundesliga sind die Bayern seit nunmehr vier Partien ungeschlagen. Für den Aufsteiger aus Heidelberg setzte es die fünfte Niederlage in Folge.

Statistik

FC Bayern München - MLP Academics Heidelberg 77:71 (20:16,13:17,19:25,25:13)

Punkte FC Bayern München: Djedovic 14, Lucic 13, Obst 11, Thomas 10, Jaramaz 8, Sisko 8, George 4, Hunter 4, Schilling 3, Weiler-Babb 2

MLP Academics Heidelberg: Geist 15, Lowery 12, Chapman 11, Ely 11, Kuppe 6, Martin 6, Ugrai 4, Würzner 4, Wright 2