Kein einziges Mal in Führung: Bayern verpatzt Euroleague-Start

Die Basketballer des FC Bayern München haben ihr erstes Saisonspiel in der Euroleague verloren. Am Donnerstag zog der deutsche Vizemeister gegen den türkischen Spitzenclub Fenerbahçe Istanbul mit 62:74 (34:40) den Kürzeren. Kein einziges Mal lag der Basketball-Bundesligist dabei in Führung.

Cassius Winston (re.) hatte mit den Bayern-Basketballern gegen Fenerbahce das Nachsehen. Euroleague Basketball via Getty Images