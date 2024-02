Zwei Fehler eiskalt ausgenutzt: 1860 vergrößert Polster auf die Abstiegsränge

1860 München hat den Abstand auf die Abstiegsplätze auf fünf Zähler ausgebaut: Die Sechziger nutzten beim 2:0 im Nachholspiel die Fehler von Gegner Essen kaltschnäuzig aus.

Im Nachholspiel des 18. Spieltags kehrten am Dienstagabend mit Verlaat (nach abgesessener Gelbsperre) und Götze (auskurierter grippaler Infekt) auf beiden Seiten die Abwehrchefs zurück.

Neben dem Kapitän rückten im Vergleich zum 0:0 in Aue bei den Hausherren auch noch Frey sowie Nankishi (Startelf-Debüt für 1860) in die Startelf - für das Trio wichen Reinthaler, Starke und Ouro-Tagba auf die Bank. Auf der Gegenseite musste Christoph Dabrowski wie schon beim spektakulären 4:3-Sieg gegen Freiburg II krankheitsbedingt auf einen etatmäßigen Stammspieler verzichten. Den erkrankten Schlussmann Golz vertrat Wienand, der erstmals in dieser Spielzeit zwischen den Pfosten stand.

Dabrowskis Aussage bestätigt sich

Dabrowski erkannte bei den Münchnern zuletzt einen Fortschritt in der Defensive und bezeichnete diese als "sehr stabil". Die Aussage sollte sich auch direkt auf den Platz bestätigen: RWE hatte zwar mehr Spielanteile, doch es fehlte gegen die gut sortierte 1860-Defensive die Durchschlagskraft. Da den Löwen auf der Gegenseite ebenfalls die Ideen fehlten, resultierten die Chancen im ersten Durchgang lediglich aus Fehlern.

So vergab Nankishi nach Müsels Ballverlust (23.) und auf der Gegenseite nahmen Vonic, Eisfeld sowie Young bei einer Dreifach-Chance Verlaats Geschenk nicht an (27.). Kaltschnäuziger zeigte sich dann kurze Zeit später Lakenmacher, nachdem er einen verunglückten Voufack-Rückpass erlaufen hatte (33.) - das 1:0 war gleichzeitig der Halbzeitstand.

Essens Vierfach-Wechsel verpufft

Im zweiten Durchgang erwischten die Hausherren einen Traumstart - allerdings erneut unter Mithilfe eines Esseners. Guttau war der Nutznießer von Rios Alonsos Ausrutscher (47.). Anschließend entwickelte sich ein spiegelgleiches Spiel. Während Essen sich nicht aufbäumte und daher harmlos blieb, beschränkten sich die Giesinger mit der Zwei-Tore-Führung im Rücken auf die Defensive.

Selbst ein Vierfach-Wechsel - unter anderem kamen Berlinski und Doumbouya (61.) - verpuffte, sodass der Verein aus dem Ruhrpott das vierte Gastspiel in Serie verlor und somit den Sprung auf den dritten Platz verpasste.

1860 hingegen blieb auch im fünften Spiel unter Argirios Giannikis ungeschlagen und verschaffte sich durch das 2:0 ein Fünf-Punkte-Polster auf die Abstiegsränge.

Die Münchner Löwen haben am kommenden Sonntag (16.30 Uhr) bereits das nächste Heimspiel, dann gastiert der FC Ingolstadt unter Ex-Löwen-Trainer Michael Köllner an der Grünwalder Straße. Essen bleibt in Bayern und hat am Samstag (14 Uhr) ein Gastspiel beim Tabellenersten Jahn Regensburg.