Ausgerechnet gegen den Titelverteidiger: Bayern bricht den Bann

Der FC Bayern München kann in der Euroleague doch noch gewinnen. Ausgerechnet gegen Titelverteidiger Anadolu Efes Istanbul siegte der Bundesligist am Donnerstag mit 81:78 (38:39) und holte am sechsten Spieltag den ersten Erfolg in der neuen Saison der Königsklasse.

High Flyer: Vladimir Lucic im Duell mit Istanbuls Tibor Pleiß (#21). IMAGO/Eibner