München auf Play-off-Kurs, Ice Tigers ärgern Ingolstadt

Red Bull München ist nach dem 2:1 bei der DEG weiter auf direktem Play-off-Kurs. Der ERC Ingolstadt hingegen verpasste einen wichtigen Sieg bei den Nürnberg Ice Tigers. Außerdem besiegten die Bietigheim Steelers die Krefeld Pinguine im Kellerduell.

Mit seinen Peking-Rückkehrern ist dem EHC Red Bull München der nächste Sieg geglückt. Bei der Düsseldorfer EG setzte sich die Mannschaft von Trainer Don Jackson am Mittwochabend knapp mit 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) durch. "Wir haben es über die Zeit bekommen und sind glücklich über die drei Punkte", sagte Nationalstürmer Frederik Tiffels bei MagentaSport, der bereits am Freitag beim Erfolg in Köln wieder für die Münchner aufgelaufen war.

Diesmal waren auch seine Olympia-Teamkollegen Patrick Hager, Yasin Ehliz und Konrad Abeltshauser wieder dabei, die bei den Winterspielen in China das Aus vor dem Viertelfinale hinnehmen mussten. Die Tore erzielten Benjamin Street und Benjamin Smith. Für die DEG traf in ihrem ersten Spiel nach der Olympia-Pause Stephen MacAulay zum Anschluss. München verbesserte sich vorerst auf Platz vier der Tabelle, die DEG ist Neunter.

Wichtiger Sieg für Bietigheim

Im Kampf um den Klassenerhalt gelang den Bietigheim Steelers mit dem 5:2 (0:0, 4:0, 1:2) in Krefeld der zweite Sieg nacheinander. Unterdessen wird die DEL von der Corona-Pandemie weiter ausgebremst.

Das ebenfalls für diesen Mittwochabend angesetzte Auswärtsspiel der Adler Mannheim bei den Augsburger Panthern musste aufgrund sehr vieler erkrankter AEV-Profis abgesagt werden. Wie der Club aus Bayern mitteilte, stünden derzeit lediglich vier einsatzfähige Feldspieler zur Verfügung. Neben Trainer Serge Pelletier wurden gleich zwölf Spieler positiv getestet.