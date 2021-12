Müllers Wunsch in der Pause gegen ein "ekliges" Mainz

Die erste Hälfte gegen Mainz hatte Thomas Müller gar nicht gefallen, deswegen hatte er in der Pause nur einen Wunsch. Dieser erfüllte sich in Durchgang zwei - und so stellte Müller einen Bundesliga-Rekord ein.

"Mainz ist eine Mannschaft, die ist nicht umsonst bestimmt schon als eklig zu bespielen betitelt worden", sagte Thomas Müller nach dem 2:1 seiner Bayern am Mikrofon von "Sky". "Eklig" trifft es ganz gut, denn die Nullfünfer verstanden es den Bayern in Hälfte eins durch aggressives und diszipliniertes Verteidigen wenig Platz zum Kombinieren zu bieten - und lähmten so das Offensivspiel der Münchner entscheidend.

Müllers Vermutungen

"Die haben sich die ganze Woche auf uns vorbereitet", mutmaßte Müller. "Das sieht man an so Abläufen in der Defensive, wie schnell reagieren sie auf unsere Positionswechsel. Sie waren auf unsere Rochaden echt gut vorbereitet und auch sehr aggressiv." In der eigenen Offensive wählte Mainz den deutlich einfacheren Ansatz als die Münchner und fand dort die Lücken, die die Bayern in Hälfte eins vergeblich gesucht hatten. Sowohl Vorbereiter Jonathan Burkardt als auch Torschütze Karim Onisiwo hatten beim Führungstreffer zu viel Platz.

In Durchgang zwei zeigten sich die Münchner dann aber verbessert und hebelten zwei Mal entscheidend die defensive Dreierkette der Gäste aus - und drehten so die Partie durch Treffer von Kingsley Coman (53.) und Jamal Musiala (74.). Es war die von Müller in der Halbzeitpause erhoffte Reaktion, wie er verriet: "Die wünscht man sich natürlich, aber man weiß nicht, ob man sie kriegt."

Der nächste Rekord für einen Bayern-Spieler

Nicht nur wegen der nun fast schon sicheren Herbstmeisterschaft (sechs Punkte Vorsprung vor dem BVB nach dessen 1:1 in Bochum) war der Sieg ein besonderer: Für Müller war es nämlich der 291. in der Bundesliga für einen einzigen Verein. Damit zieht der 32-Jährige mit Manfred Kaltz gleich und kann bereits am Dienstag gegen Stuttgart (18.30 Uhr) bei einem weiteren Sieg alleiniger Rekordhalter werden.

Dann kann auch ein weiterer Bayernspieler am nächsten Meilenstein arbeiten: Robert Lewandowski, der gegen Mainz torlos blieb, braucht nur noch zwei Treffer, um Gerd Müllers Bestmarke von 42 Bundesliga-Toren im Kalenderjahr einzustellen. Zwei Spiele bleiben dem Torjäger dafür noch.