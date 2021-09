Müllers Stammplatz in Gefahr wegen Musiala? "Joa ... irgendwann kann er ihn haben"

Serge Gnabrys Rückenproleme brachte Jamal Musiala vorzeitig ins Spiel gegen Leipzig - und das half dem FC Bayern entscheidend gegen den Vizemeister. Denn der 18-Jährige überzeugte mal wieder mit toller Technik sowie Abschlussklasse und wurde hinterher mit Lob überschüttet. Auch vom lustigen Thomas Müller.

Eine herausragende Ballan- und Mitnahme samt zackigem Abschluss hatte kurz nach der Pause für die Münchner 2:0-Vorentscheidung beim Topspiel in Leipzig gesorgt, ehe Jamal Musiala auch noch in Minute 54 sehenswert via perfektem Chip auf den freistehenden Leroy Sané das zwischenzeitliche 3:0 für seinen FC Bayern vorbereitet hatte. Kurzum: Beim in der Höhe vielleicht etwas zu deutlichen 4:1-Erfolg des Meisters über den Vizemeister war der 18-jährige Stuttgarter der entscheidende Mann.



Klar, dass im Anschluss auch wieder die Mitspieler von Musiala auf dessen Qualität und Klasse trotz des noch sehr jungen Alters angesprochen wurden. Allen voran Thomas Müller zeigte sich mal wieder verzückt von dem Mann, der bereits auf 31 Bundesliga-Partien kommt (acht Tore, drei Vorlagen), und sagte im Gespräch mit "Sky": "Das Besondere ist einfach bei ihm, dass er zu seinem ganzen Talent, das er hat, auch einen tollen Charakter besitzt, bescheiden ist - aber mit Ball auch Selbstvertrauen hat."

Ins Detail ging der Weltmeister von 2014 dabei auch: "Und zwar nicht Selbstvertrauen, dass er vielleicht mit Nase oben in der Kabine herumläuft, sondern Selbstvertrauen in den Aktionen mit dem Ball am Fuß." Doch nicht nur das: "Dazu ist er auch noch clever - und er arbeitet. Dieses Gesamtpaket in so jungen Jahren macht ihn besonders - und wenn er das so einbringt, dann ist er für uns nicht nur eine Ergänzung, sondern entscheidet auch Spiele für uns." Wie eben an diesem erfolgreichen Abend, an dem der bei zehn Punkten aus vier Ligaspielen stehende Rekordmeister die schwach gestarteten Leipziger (schon drei Pleiten) nun schon auf sieben Punkte distanziert hatte.



Der witzige und anerkennende Müller

Auf die Frage, inwieweit Musiala auch das Selbstvertrauen hat, zum Beispiel im Training auch auf Akteure wie Torgarant Robert Lewandowski oder Müller zuzugehen, ging der 31-Jährige ebenfalls ein - gepaart mit seinem typischen Humor: "Er ist schon so, dass er sehr kommunikativ ist und auch nachfragt. Er fragt mich aber jetzt nicht, wie man einen Spieler ausspielt ... sondern das frag ich eher ihn. Aber in anderen Bereichen wie Anlaufverhalten oder in welche Räume er soll, da ist er schon wissbegierig. Es ist auch auf dem Platz so, dass er dir folgt."



Da gibt's auch andere Nachwuchsspieler. Julian Nagelsmann über die nicht vorhandene Arroganz von Jamal Musiala

Dieses Lob griff FCB-Coach Julian Nagelsmann nur allzu gern auf - und legte selbst noch folgende Sätze über das Juwel in Münchens Kader nach: "Ich hab in meiner Trainerkarriere schon einige Nachwuchsspieler gehabt, doch er ist schon außergewöhnlich - auch was seine Charakterzüge angeht. Er ist sehr demütig, will arbeiten und hört zu. Und auch nach so einem Spiel hast du nicht das Gefühl, dass er jetzt abgehoben ist. Da gibt's auch andere Nachwuchsspieler und deren Einstellungen, die man so erlebt ..."

Müller ahnt, was passieren wird

Musiala selbst bestätigte die Charakterbeschreibung schließlich noch selbst im Interview mit dem TV-Sender. Denn seine Antworten nach seinem tollen Auftritt fielen in der Tat sehr bescheiden aus: "Es hat einfach ganz viel Spaß gemacht." Und auch auf seine tollen Aktionen angesprochen, ließ er sich lediglich entlocken: "Es gibt nicht viel Zeit zum Denken, wir trainieren solche Situationen aber natürlich schon lang. Im Spiel denkt man natürlich nicht mehr viel nach, wenn sich so etwas ergibt." Man versuche einfach das Richtige zu tun.



Und das tat Musiala an diesem Tag ein weiteres Mal. Geht sein Weg so weiter, dürfte in absehbarer Zeit ein Stammplatz beim FC Bayern sowie in der deutschen Nationalmannschaft mit ziemlicher Sicherheit herausspringen. Und hier und da ist schließlich auch Müller selbst ein direkter Gegenspieler in der Offensive. Ob es hier zum Generationenwechsel kommt? Ob er irgendwann mal den Stammplatz beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft von Müller haben will? Müllers eindeutige Antwort: "Joa ... irgendwann kann er ihn haben."

Meisterschaftskonkurrent Nummer 1 schon aus dem Rennen?

Über den Umstand, Leipzig schon die dritte Saisonniederlage zugefügt und die Sachsen bereits auf sieben Punkte distanziert zu haben, verlor der natürlich jetzt noch gesetzte Stammspieler auch noch ein paar Worte: "Das Titelrennen ist sehr lange, aber der Anspruch von uns ist natürlich, dass wenn wir sieben Punkte Vorsprung auf einen Mitkonkurrenten haben, dass wir den Vorsprung jetzt nicht mehr hergeben. Doch klar ist das jetzt nicht der Zeitpunkt, von der Meisterschaft zu reden - auch wenn sich das natürlich jetzt gerade sehr gut für uns anfühlt. Gerade auch nach der Länderspielpause, wo man immer nicht genau weiß, was man kriegt."