Müllers Problem mit "Müller spielt immer"

Lang ist es her, dass Louis van Gaal beim FC Bayern tätig war. Seit zwölf Jahren ist der extrovertierte Niederländer mittlerweile Geschichte an der Säbener Straße. Trotzdem ist ein von ihm einst getätigter Satz noch immer aktuell - zum Unmut von Thomas Müller.

Jubiläum beim VfB: In Stuttgart verbuchte Thomas Müller seinen 300. Scorerpunkt. IMAGO/Passion2Press

Van Gaals Satz "Müller spielt immer" ist beinahe schon ein geflügeltes Wort rund um den FC Bayern geworden, auch wenn es in der Vergangenheit nicht immer gestimmt hat. Aktuell trifft dieser Satz aber wieder zu, zumal Trainer Julian Nagelsmann kein Geheimnis daraus macht, welchen Stellenwert Müller hat.

Diesen stellte der 33-Jährige beim 2:1 in Stuttgart unter Beweis, so bereitete er das zwischenzeitliche 2:0 von Eric Maxim Choupo-Moting vor und verbuchte damit seinen 300. Scorerpunkt. "Wenn man älter und lange dabei ist, dann kommen die Jubiläen Stück für Stück immer mehr, aber 300 Scorerpunkte machen mich glücklich", verriet Müller bei "Sky" und ergänzte zugleich, dass ihm nicht jede Statistik wichtig sei.

Wenn er gesund ist, wird er spielen. Julian Nagelsmann zu Thomas Müllers Einsatzchancen gegen PSG

So sei es ihm egal, ob er nach Einsätzen "irgendjemanden eingeholt habe. Dann können wir auch Statistiken erheben, dass ich 420-mal die gleiche Unterhose getragen habe." Damit spielte er wohl darauf ab, dass er inzwischen mit seinen 431 Bundesligaspielen im vereinsinternen Ranking Oliver Kahn (430) überholt und nur noch Sepp Maier (473) vor sich hat.

Nicht so gerne hört Müller jedoch den Satz "Müller spielt immer", dem seiner Meinung nach eine zu hohe Gewichtung gegeben wird, die es in der Realität so gar nicht gebe. "Es geht darum, dass wir Leistung bringen - und ich versuche, Leistung zu bringen. Wenn der Trainer das Gefühl hat, dass ich der Mannschaft guttue, dann wirft er mich rein. Das ist natürlich gut für mich und fühlt sich gut ist."

Nach Stuttgart richtete sich der bayerische Blick bereits gen Champions League, am Mittwoch steht das Achtelfinal-Rückspiel gegen Paris St. Germain (21 Uhr LIVE! bei kicker) an. Müller wird dann spielen, daraus machte Nagelsmann kein Geheimnis. "Wenn er gesund ist, wird er spielen", sagte der 35-Jährige und ließ zudem durchblicken, dass "große Teile von heute beginnen werden" - so ganz festlegen wollte sich Nagelsmann aber auch nicht, da man auch auch auf Paris reagieren wolle.