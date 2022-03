Müllers klarer Vorschlag an die Bayern-Bosse

Am Mittwoch gab Thomas Müller tiefe Einblicke in seine Denke als Fußball-Profi. Auch über ein mögliches Ende seiner Bayern-Zeit sprach er konkret.

Dass Thomas Müller grundsätzlich etwas und auch viel zu sagen hat, ist allgemein bekannt und wurde am Mittwoch auf der Pressekonferenz in Frankfurt auch von Nationalmannschaftskollege Matthias Ginter nicht verhehlt.

Wenn er sich mit dem Münchner zu seiner eigenen Zukunft, möglicherweise ebenfalls beim Rekordmeister, austauschen würde, erklärte der Noch-Gladbacher, "dann dauert das wieder so lange". Müller glänzte auf dem Podium als Vorredner von Ginter tatsächlich wortgewandt und mit Tiefe. Und er redete auch über seine eigene Zukunft. Sie soll nach Möglichkeit bis 2025 beim FC Bayern liegen.

Müller geht nicht ins Verbal-Dribbling

Fragen nach Gedanken über Vertragskonstellationen werden von den Profis in der Regel umdribbelt, Müller gibt überraschend tiefe Einblicke in seine Überlegungen. "Ich habe einen gewissen Anspruch an mich selbst", formuliert er zunächst allgemein, um dann konkret zu werden. "Ich habe im Kopf gehabt, bis 2025 auf Top-Niveau zu spielen, und so fühlt es sich auch im Moment an."

Ich habe im Kopf gehabt, bis 2025 auf Top-Niveau zu spielen, und so fühlt es sich auch im Moment an. Thomas Müller

Vorschlag an seinen Arbeitgeber

Sein Vertrag an der Säbener Straße ist aktuell bis 2023 befristet, insofern hat der 32-Jährige einen klaren Vorschlag an seinen Arbeitgeber formuliert. "In einem gewissen Austausch", sagt er, "sind der Verein und ich immer." Von ihm aus kann es offenbar gern konkret werden und er versichert: "Es ist auf beiden Seiten viel Respekt füreinander da."

Deutlich macht Müller im Rahmen dieses ersten Länderspiellehrgangs im WM-Jahr, dass es ihm nicht darum geht, seine Karriere im Klub und im Nationalteam, einfach nur zu verlängern. "Ich will nicht so lange spielen, bis andere sagen, jetzt wird es aber Zeit. Ich will so lange dabei sein, wie ich ein entscheidendes Kriterium sein kann."

Bei Flick unumstößlich

Im Konzept von Hansi Flick ist Müller dies. Und zwar unumstößlich. Dementsprechend motiviert geht er in den Start in diese Länderspielsaison an. "Der Start in ein WM-Jahr ist immer etwas Besonderes." Müller erlebt ihn zum vierten Mal und doch ein Novum: "Eigentlich sind wir Ende März ja immer schon relativ kurz vor dem Turnier, dieses Mal ist das erst im November, dennoch geht es schon jetzt darum, dass wir die Dynamik, die wir seit dem Herbst auf den Platz gebracht und auch auf die Ränge übertragen haben, fortsetzen."

Vorfreude auf Louis van Gaal

Der Routinier sieht den Neustart unter dem neuen Bundestrainer als rundum gelungen an, obwohl er gegen zweitklassige Gegner zu Stande kam, sagt aber auch: "Das ist jetzt abgeschlossen, wir müssen uns neu beweisen." Zunächst am Samstag gegen Israel mit einem Rumpfkader, aus dem auch noch Serge Gnabry wegen Grippesymptomen trotz bislang negativer Coronatests abgereist ist und am Dienstag in Amsterdam gegen die Niederlande. Für Müller ein besonderes Wiedersehen mit Bondscoach Louis van Gaal, seinem einstigen Förderer in München. Er versichert: "Ich freue mich auf ihn. Aber wir wollen in diesem Derby gegen Holland natürlich auch unbedingt eine gute Figur abgeben."

Noch ein Tor fehlt bis zu Uwe Seeler

Müller persönlich könnte im anstehenden Länderspiel-Doppelpack zudem Historisches bevorstehen. Gelingt ihm sein 43. Länderspieltor hätte er zu Ehrenspielführer Uwe Seeler aufgeschlossen. "Eigentlich", sagt er, "kenne ich meine Statistiken ganz gut, das aber wusste ich nicht." Aktuell beschäftigt sich Müller ohnehin mehr mit Gegenwart und Zukunft als mit seiner bisherigen Historie.

Sebastian Wolff

