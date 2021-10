Müllers Ideen bei Ecken versetzen Flick in "Alarmbereitschaft"

Die ersten Spiele unter Bundestrainer Hansi Flick hatte Thomas Müller noch verletzungsbedingt verpasst, bei seinem ersten Einsatz traf er gegen Rumänien gleich spielentscheidend. Ungewöhnliche Laufwege wie der vorm 2:1-Siegtreffer versetzen seinen Trainer aber manchmal in "Alarmbereitschaft".

Bis zur 81. Minute sah es gegen Rumänien so aus, als ob die Siegesserie von Bundestrainer Hansi Flick (drei Siege zum Auftakt) reißen würde - die Zu-null-Serie war es bereits nach neun Minuten -, doch dann stand mal wieder Thomas Müller goldrichtig. Der Bayern-Profi, der in der 67. Minute für Timo Werner eingewechselt worden war und so zu seinem ersten Länderspiel unter Flick kam, traf nach einem Eckball zum 2:1-Endstand.

Müllers Problem mit dem Freiraum

Müller war erst auf dem Weg nach außen, um eine kurze Ausführung der Ecke zu forcieren, orientierte sich dann aber um und positionierte sich am zweiten Pfosten. Die richtige Entscheidung. "Ich habe manchmal so bisschen das Problem, was aber manchmal auch sehr gut ist, dass ich etwas freier unterwegs bin - zumindest meine ich das tun zu müssen", erklärte Müller nach der Partie am RTL-Mikrofon.

Diese Freiheit sieht Bundestrainer Flick nicht besonders gerne: "Wir haben da so eine kleine Geschichte, wenn Thomas beim Eckball draußen ist, da hat er eigentlich nichts zu suchen." Und auch Müller erinnerte sich wieder daran, dass seinen ehemaligen Vereinstrainer dieses freie Verhalten schon beim FC Bayern in "Alarmbereitschaft" versetzt hatte. "Dann habe ich den Versuch abgebrochen, kurz zu spielen, und bin dann auf meine Position." Niklas Süle machte den Raum ideal frei, Leon Goretzka verlängerte mit dem Kopf perfekt - und Müller? Der freute sich über seinen 40. Treffer im 107. Länderspiel: "Ja, dann habe ich ihn ganz gut reingedrückt, war geil."

Müller "spürt" Verbindung zu den Fans

Nach seinem Treffer machte Müller eine "Explosion" bei den 25.000 Fans im Hamburger Volksparkstadion aus. Der Mittelfeldspieler bedankte sich auch ausdrücklich für die Unterstützung, trotz Pausenrückstand. "Man hat die Verbindung gespürt", fand Müller.

Dass es zu dieser Explosion kommen konnte, machte Müller auch am neuen Selbstverständnis der DFB-Elf fest. "Dass wir wissen, wenn wir mal in Rückstand geraten, dass nicht alles, was wir vorher gutgemacht haben, zusammenbrechen muss. Dass wir uns gegenseitig weiter vertrauen können", war für den 32-Jährigen spielentscheidend. "Und das ist am Ende sehr schön, wenn das im Ergebnis auch noch aufgeht."